На ремонт «БлагЭко» в Благовещенске выделят почти 9 миллионов рублей

Власти в Благовещенске 15 мая объявили сразу три аукциона, касающихся мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко». Один из аукционов предусматривает ремонт водозаборной скважины, в рамках еще одного рабочим предстоит удалить с поверхности стен плесень.

Как сообщало Амур.инфо, мусороперерабатывающий завод «БлагЭко» законсервирован. Для благовещенского предприятия по-прежнему не найден инвестор по концессионному соглашению. Завод не проработал и дня, а между тем из городского бюджета уже выделяются миллионы на ремонтно-восстановительные работы. Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Городское управление капитального строительства» (МУ «ГУКС»).

Один из аукционов предусматривает до 10 июля текущего года выполнение работ по ремонту водозаборной скважины № ВД-168 глубиной 85 метров мусороперерабатывающего комплекса. На эти цели из городского бюджета выделяется 1 114 140 рублей.

Также власти подыскивают подрядчика на выполнение ремонтно-восстановительных работ «на объекте "Строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г. Благовещенске (II очередь)».

На это предусмотрено в бюджете 3 243 840 рублей. В этом случае подрядчик должен произвести ремонт наружной штукатурки цоколя технологических корпусов, восстановить огнезащитную обработку поверхностей металлоконструкций и удалить плесень с поверхности стен. Завершить работы должны до 31 июля.

Но больше всего средств – около 4,5 миллиона (4 488 982 рубля) – по муниципальной программе выделено на выполнение работ по восстановлению и укреплению откосов на территории комплекса «БлагЭко» (II очередь). Здесь также должны уложиться до 31 июля.

Во всех трех случаях средства из бюджета Благовещенска выделяются по муниципальной программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» № 4138.

Как сообщало Амур.инфо, завод строился в две очереди. Возведение первой осуществлялось с 2007 по 2011 годы. Стоимость строительства составила 199,69 миллиона рублей из федерального, областного и городского бюджетов. 31 августа 2011 года первая очередь строительства объекта введена в эксплуатацию. Строительство второй очереди началось в 2011 году. Подрядчиком стала компания «САР-Холдинг». С начала строительства было освоено более миллиарда рублей. Из них 868 миллионов – это средства федерального бюджета.

Предполагается, что с запуском мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко» на полигон твердых коммунальных отходов будут привозить только несортируемый мусор. Он будет спрессован в брикеты, что значительно снизит его объем.