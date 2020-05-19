Днем памяти амурчан, погибших при защите Отечества, может стать 3 сентября

3 сентября может стать Днем памяти амурчан, погибших при защите Отечества. Соответствующий законопроект обсудили 18 мая на заседании комитета по вопросам социальной политики заксобрания Амурской области. Фракция КПРФ предложила внести поправки в региональный закон о памятных датах области.

«Именно 3 сентября изначально было установлено как памятная дата победы над Японией – указом президиума Верховного Совета СССР в 1945 году. Именно эта дата указана на оборотной стороне медали "За победу над Японией". Уверен, что мы обязаны восстановить историческую справедливость, тем более что федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России" днем окончания Второй мировой войны теперь тоже обозначено 3 сентября», – отмечает руководитель фракции КПРФ Роман Кобызов.

Rомитет поддержал законопроект и рекомендовал его к принятию заксобранием в первом чтении.

В первом чтении в мае также будет рассмотрен проект изменений в закон о социальной поддержке граждан отдельных категорий. В связи с переносом памятной даты амурские депутаты считают необходимым уточнить границы периода, рождение в который позволяет отнести граждан к категории «дети войны». Если документ поддержит парламентское большинство, положенные данным статусом льготы смогут получать амурчане, родившиеся с 10 мая 1927 года по 3 сентября 1945 года.

Члены комитета согласовали список стипендиатов имени Муравьева-Амурского. Как и в прошлые годы, на выплату из областного бюджета претендуют 25 студентов вузов и 30 учащихся ссузов. Окончательно их фамилии станут известны после утверждения заксобранием 22 мая, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области,