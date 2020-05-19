Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:02 1

Днем памяти амурчан, погибших при защите Отечества, может стать 3 сентября

Днем памяти амурчан, погибших при защите Отечества, может стать 3 сентября
Фото: pixabay.com

3 сентября может стать Днем памяти амурчан, погибших при защите Отечества. Соответствующий законопроект обсудили 18 мая на заседании комитета по вопросам социальной политики заксобрания Амурской области. Фракция КПРФ предложила внести поправки в региональный закон о памятных датах области.

«Именно 3 сентября изначально было установлено как памятная дата победы над Японией – указом президиума Верховного Совета СССР в 1945 году. Именно эта дата указана на оборотной стороне медали "За победу над Японией". Уверен, что мы обязаны восстановить историческую справедливость, тем более что федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России" днем окончания Второй мировой войны теперь тоже обозначено 3 сентября», – отмечает руководитель фракции КПРФ Роман Кобызов.

Rомитет поддержал законопроект и рекомендовал его к принятию заксобранием в первом чтении.

В первом чтении в мае также будет рассмотрен проект изменений в закон о социальной поддержке граждан отдельных категорий. В связи с переносом памятной даты амурские депутаты считают необходимым уточнить границы периода, рождение в который позволяет отнести граждан к категории «дети войны». Если документ поддержит парламентское большинство, положенные данным статусом льготы смогут получать амурчане, родившиеся с 10 мая 1927 года по 3 сентября 1945 года.

Члены комитета согласовали список стипендиатов имени Муравьева-Амурского. Как и в прошлые годы, на выплату из областного бюджета претендуют 25 студентов вузов и 30 учащихся ссузов. Окончательно их фамилии станут известны после утверждения заксобранием 22 мая, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области,

Просмотров всего: 43

#заксобрание #память

распечатать


Культура

Благодаря «Школе народного экскурсовода» благовещенская семья воссоединилась спустя 75 лет
Общество 6

Купальный сезон в Приамурье может пройти по новым правилам
Общество 1

Прощание с бывшим ректором БГПУ Юрием Сергиенко пройдет 19 мая
Общество 2

Мэр Благовещенска выразила соболезнования по поводу кончины Юрия Сергиенко
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Е.Петров

    Е.Петров
    10 минут назад

    Так такой День же был уже установлен 10 лет назад в 2010 году! Вот информация из газеты:

    В области свои памятные даты. «Амурская правда», 06.02.2010

    Депутатами Амурского Заксобрания принят Закон «О памятных датах Амурской области». В соответствии с документом памятными датами считаются следующие дни: 28 мая — День заключения Айгунского договора; 3 сентября — День памяти амурчан, погибших при защите Отечества; 20 ноября — День памяти русских землепроходцев, основание Албазина; 20 декабря — День образования Амурской области.

    Инициатором принятия закона выступила Общественная палата Приамурья. Как рассказал «АП» один из разработчиков, член Палаты Сергей Орлов, предложений поступило очень много. Например, предлагалось отмечать первый запуск космического корабля и «золотой стык» БАМа. После тщательного отбора в документе остались, по мнению разработчиков, самые важные для амурчан даты. Они будут праздноваться на региональном уровне.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь