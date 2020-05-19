Мост через Зею в Благовещенске закроют для движения раньше 20:00

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Движение по мосту через Зею в областном центре Приамурья запретят не только автолюбителям, но и пешеходам. Аварийно-восстановительные работы на сооружении компания «УСК "Мост"» начнет 19 мая с 20:00.

Желающим во вторник выехать или въехать в Благовещенск необходимо учитывать, что движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме. Машины перестанут пропускать на мост до 20 часов, чтобы весь транспорт закончил движение к указанному времени. В целях соблюдения техники безопасности выход на него запретят и пешеходам.

«Будет проведен демонтаж 6 плит и монтаж новых 6 плит. Несущая конструкция на данном участке позволяет их не ремонтировать, а просто менять. Я хотел бы напомнить, что у нас продолжается обследование и мониторинг состояния моста. На сегодняшний день несущая конструкция повреждена только на 19-м участке. Там мы будем ремонтировать балку – это следующий этап аварийно-восстановительных работ. В рамках мониторинга, возможно, будут выявлены еще участки, требующие замены плит. Нужно понимать, что данный процесс является крайней необходимостью. Нам всем нужно проявить максимальную выдержку», – сообщил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

Движение транспорта по мосту планируется открыть 20 мая в 6:00, сообщает пресс-служба мэрии.

Асфальтное покрытие на участке, где пройдет замена плит, будет восстановлено позднее и одновременно на обеих полосах.

В администрации напоминают, что в случае необходимости для обеспечения безопасности движение на мосту может быть перекрыто на неопределенное время.