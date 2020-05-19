Благовещенца обеспокоил ход ремонта улицы Калинина (фото)

Фото: Амур.инфо

Житель Благовещенска обеспокоен, что при ремонте улицы Калинина строители не предусмотрели съезды для маломобильных групп населения и велосипедистов. Он прислал в редакцию фотографии, на которых запечатлен ход работ.

«Проехав с микрорайона до улицы Пролетарской, не увидел ни одного съезда для коляски и велосипедов, чтобы переходить пешеходный переход. Видно что установлен новые бордюрные камни, и это на протяжении улицы Тенистой по обеим сторонам. Нельзя делать, устанавливать это сразу?», – спрашивает горожанин.

В мэрии пояснили, что съезды на улице проектом предусмотрены.Они будут оборудованы на всех перекрестках, которые находятся в работе. Но ремонту еще далеко до завершения.

«Горожанам не стоит переживать, все съезды предусмотрены. Сейчас там сняли старое покрытие, поэтому бортовой камень где-то выступает. Сейчас еще только ведутся работы: тротуары, асфальтирование проезжей части, которое будет выполняться в несколько слоев. Асфальт положили пока только на Калинина от Пролетарской до Тенистой и это только нижний слой», – рассказали в мэрии.