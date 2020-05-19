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сегодня, 18:02 4

Благовещенца обеспокоил ход ремонта улицы Калинина (фото)

Благовещенца обеспокоил ход ремонта улицы Калинина (фото)
Фото: Амур.инфо

Житель Благовещенска обеспокоен, что при ремонте улицы Калинина строители не предусмотрели съезды для маломобильных групп населения и велосипедистов. Он прислал в редакцию фотографии, на которых запечатлен ход работ.

«Проехав с микрорайона до улицы Пролетарской, не увидел ни одного съезда для коляски и велосипедов, чтобы переходить пешеходный переход. Видно что установлен новые бордюрные камни, и это на протяжении улицы Тенистой по обеим сторонам. Нельзя делать, устанавливать это сразу?», – спрашивает горожанин.

В мэрии пояснили, что съезды на улице проектом предусмотрены.Они будут оборудованы на всех перекрестках, которые находятся в работе. Но ремонту еще далеко до завершения.

«Горожанам не стоит переживать, все съезды предусмотрены. Сейчас там сняли старое покрытие, поэтому бортовой камень где-то выступает. Сейчас еще только ведутся работы: тротуары, асфальтирование проезжей части, которое будет выполняться в несколько слоев. Асфальт положили пока только на Калинина от Пролетарской до Тенистой и это только нижний слой», – рассказали в мэрии.

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#строительство

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Комментарии
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  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    они потом пилят и делают. не видели горожане как делают

  • google_ООО Дрв

    google_ООО Дрв
    1 час назад

    Так то спешиваться надо а не на велике ездить. Правила пдд не дураки писали

  • Kote

    Kote
    1 час назад

    Гугл, инвалидам тоже спешиваться? Родителям с детьми коляски на руках переносить?

  • Жить в блг

    Жить в блг
    48 минут назад

    На улице Театральной посмотрите как сделали, ни одного пандуса.наверное чтобы люди прыгая на бардюрах помнили где они живут

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