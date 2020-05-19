Открывать границу для пассажиров между Китаем и Россией пока не планируется

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Восстановление пассажирского сообщения через пункты пропуска на границе КНР-РФ пока не планируется. Причина – в сложной эпидемиологической обстановке в приграничных регионах двух стран, информирует Генконсульство РФ в Харбине.

«В настоящее время все наземные пункты пропуска на российско-китайской границе закрыты для пассажирского сообщения. В ближайшее время не ожидается восстановление нормального режима работы погранпереходов, поскольку эпидемиологическая ситуация в приграничье всё ещё нестабильна. Просим обратить внимание, что в китайских городах на границе сохраняется строгий контроль и проверки при въезде для всех граждан, в том числе иностранцев. Даже при наличии «зелёного» кода здоровья приезжающих могут поместить на 14-дневный централизованный карантин за счёт собственных средств или отказать во въезде в город», – говорится в сообщении дипмиссии.

На прошлой неделе, несмотря на заявления китайской и российской сторон о том, что грузовое направление пунктов пропуска на границе Китая и России работает в нормальном режиме, на пунктах пропуска на границе Приморского края с РФ из-за ограничений с китайской стороны в связи с коронавирусной инфекцией случился коллапс из-за скопления большого количества фур. В результате было принято решение, что автомобильный погранпереход Краскино – Хуньчунь до конца мая будет работать без выходных в целях ликвидации скопления грузового транспорта на границе с КНР.

С середины мая на Амуре и Уссури открываются грузовые направления речных пунктов пропуска на границе Китая и России, что должно также поспособствовать уменьшению очередей из грузовиков на сухопунтных пунктах пропуска вдоль китайско-российской границы, сообщает Biang.