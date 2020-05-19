В США успешно испытали вакцину от коронавируса на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Тестирование препарата на группе добровольцев началось в апреле.

Как сообщает РИА Новости, после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.

На начальной стадии препарат показал себя безопасным, он переносится без осложнений. Компания планирует, что завершающая стадия для финализации протокола клинических испытаний начнется в июле.

Агентство Reuters отмечает, что после публикации коммюнике стоимость акций компании поднялась на 25 %.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.