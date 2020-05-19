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сегодня, 15:55 7

Василий Орлов поручил открыть территории отдыха по всему Приамурью

Василий Орлов поручил открыть территории отдыха по всему Приамурью
Фото: Амур.инфо

Губернатор Василий Орлов поручил главам муниципальных образований проработать возможность свободного доступа амурчан на территории рекреационных зон. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба.

«Насильно удержать людей дома мы не можем, но можем и должны обеспечить их безопасность при нахождении в парках или на спортивных площадках. Главам необходимо тщательно проработать этот вопрос и открыть общественные пространства при соблюдении санитарных норм. Например, на спортивных площадках организовать обработку дезсредствами турников или установить санитайзеры», – пояснил губернатор.

Важно, что при открытии парков они будут доступны только для прогулок. Аттракционы и торговля работать не будут.

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#коронавирус #отдых

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    3 часа назад

    Так ещё не 31 мая?, уже снимаем ограничения?

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Так сиди дома, не гуляй, если так нравятся ограничения... Наконец то хоть одна здравая мысль появилась у губернатора.

  • lev4ik

    lev4ik
    3 часа назад

    Попка не слипнется у имярек по всему Приамурья распоряжения отдавать? Послан же будет 100%.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Посмотрел Вася, что все гуляют-бухают, не выполняют его распоряжения и решил сделать вид, что это он всем разрешил гулять-бухать.

    ЦИРК

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Не можешь победить - присоединяйся.

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    А ещё лучше - возглавь...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Нас точно за дураков держат

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