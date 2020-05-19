Василий Орлов поручил открыть территории отдыха по всему Приамурью

Губернатор Василий Орлов поручил главам муниципальных образований проработать возможность свободного доступа амурчан на территории рекреационных зон. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба.

«Насильно удержать людей дома мы не можем, но можем и должны обеспечить их безопасность при нахождении в парках или на спортивных площадках. Главам необходимо тщательно проработать этот вопрос и открыть общественные пространства при соблюдении санитарных норм. Например, на спортивных площадках организовать обработку дезсредствами турников или установить санитайзеры», – пояснил губернатор.

Важно, что при открытии парков они будут доступны только для прогулок. Аттракционы и торговля работать не будут.