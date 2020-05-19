В Приамурье поступило больше трех сотен приборов для дезинфекции

Триста ранцевых опрыскивателей приобрели за счет средств резервного фонда правительства области, еще 15 распылителей и генераторов холодного тумана поступили в Приамурье в качестве гуманитарной помощи от компании «Доброфлот».

Аппараты, приобретенные за счет средств резервного фонда, начали использовать 23 апреля. На сегодняшний день специалисты провели дезинфекцию в 98 населенных пунктах по заявкам муниципальных образований. А именно: 120 объектов общей площадью более 11 тысяч квадратных метров и 460 участков территорий общей площадью более 179 тысяч квадратных метров.

«В работе задействованы 208 специалистов, дезинфекционные средства предоставляют муниципальные образования. На данный момент все заявки муниципалитетов отработаны. Работа будет продолжаться при поступлении новых заявок», – доложил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский.

Оборудование, поступившее в качестве гуманитарной помощи, распределено по 5 городам области (Благовещенск, Белогорск, Свободный, Шимановск и Тында), а также переданы в управление ветеринарии области, министерство транспорта и дорожного хозяйства и министерство здравоохранения.

«В медорганизации генератор холодного пара используется для дезинфекции автомобилей, работающих с выездными бригадами. В день им обрабатывают 40 – 65 автомобилей», – сообщила и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

В городах оборудование для дезинфекции используют для обработки общественных территорий, подъездов домов и общественного транспорта. Так, в Белогорске ими обрабатывают территории детских садов, где работают дежурные группы; в Тынде благодаря новому оборудованию в три раза сократилось время на дезинфекцию общественного транспорта; в Свободном при использовании генератора холодного пара и ранцевого опрыскивателя обработали 135 автобусных остановок, а также лавочки и дорожки общественных пространств; в Шимановске ежедневно проводят дезинфекцию подъездов, где проживали зараженные коронавирусом; в Благовещенске 2 генератора холодного тумана задействованы при дезинфекции автобусов в Автоколонне, один находится в распоряжении управления ГО и ЧС и используется при необходимости, например, предоставляется управляющим компаниям.

Генераторы холодного пара, поступившие в распоряжение управления ветеринарии, задействованы в работе КПП на въезде в закрытие города Свободный и Шимановск для обработки транспорта.

Оборудование, переданное в министерство транспорта и дорожного хозяйства, планируют использовать для дезинфекции территорий автовокзала и аэропорта.