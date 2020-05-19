Выпускницы амурской школы освоили швейное ремесло

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В Приамурье реализуется практика получения старшеклассниками рабочих профессий. Впервые в этом учебном году реализована программа профподготовки по профессии «Швея» для учащихся Сергеевской школы.

В разработке программы приняли участие преподаватели и мастера производственного обучения Амурского колледжа сервиса и торговли, а также учитель технологии самой школы. Многие вопросы лично курировала директор общеобразовательной организации Ольга Богославец.

«В течение года по программе профподготовки обучались 22 человека с 8 по 11 классы. Школьницы изучили новое оборудование мастерской по компетенции "Технологии моды", новые технологии швейного производства. В мае состоялся первый выпуск. Прежде чем получить свидетельства о получении профессии, учащимся школы необходимо было сдать квалификационный экзамен», – прокомментировала заместитель заведующего структурным подразделением № 3 колледжа Лилия Плаксина.

Итоговая аттестация состоялась в дистанционном режиме и включала в себя оценку теоретических знаний и практическую квалификационную работу – пошив женской блузы и ее декорирование, сообщает областное правительство.

Испытания проходили шесть учениц 11-го класса. Квалификационная комиссия отметила хорошее качество работ. Все участницы экзамена успешно справились с заданиями и получили свидетельства установленного образца о присвоении квалификации швеи 2 разряда.

«Практику обучения школьников мы планируем продолжать и в последующие годы», – сообщили в колледже.