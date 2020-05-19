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сегодня, 15:00 0

В зону особого режима въезда и выезда попали несколько сёл возле Шимановска

В зону особого режима въезда и выезда попали несколько сёл возле Шимановска
Фото: amurobl.ru

В распоряжение губернатора Амурской области внесли изменения в части особого режима въезда и выезда в Шимановск. В связи с особым географическим расположением КПП в периметр ограничений также попали села Случайное, Петруши, ж/д станция Петруши и Берея Шимановского района. Их включили в распоряжение главы региона.

«Кроме того, в распоряжении уточняются рекомендации работодателям по лицам старше 65 лет в части использования механизма листков нетрудоспособности. Эти рекомендации дополняются в связи с внесением изменений в постановление правительства РФ № 402», – рассказала министр юстиции области Елена Акименко.

Как сообщало Амур.инфо, 18 мая вступили в силу ограничения на въезд в Шимановск и выезд из него. Попасть в населенный пункт и покинуть его теперь можно только через два специально оборудованных КПП. Один, основной, располагается на съезде с федеральной автодороги «Амур», второй – у выхода на Кумарскую трассу, которая ведет в крупные села Шимановского района.

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