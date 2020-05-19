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Оформление благовещенских клумб будет необычным: они засветятся

Оформление благовещенских клумб будет необычным: они засветятся
Фото: www.admblag.ru

В понедельник, 25 мая, в Благовещенске при условии хорошей погоды начнутся работы по оформлению городских цветников. До середины июня высадить планируется более 370 тысяч корней растений.

Высаживать будут рудбекию, тагетис, петунию, плющ, папоротник, портулак, иризинию, хлорофитум – всего около 15 видов цветочных культур. Общая площадь цветников составит примерно 7 тысяч квадратных метров.

Первые работы начнутся в сквере у Центра эстетического воспитания детей, на площади Победы, а также в районе пересечения улиц Ленина и Островского.

Самый большой цветник Благовещенска появится на 8-м участке набережной – от улицы Пионерской до Шимановского. Здесь на площади более 800 квадратных метров летом расцветут 6 сортов петуньи. Второе место по площади займет цветник за зданием правительства Амурской области. Он займет 757 квадратных метров. Здесь будет высажено более 37 тысяч корней тагетиса, петуньи, иризинии, кохии. Большие цветники украсят Благовещенск в сквере Мира, у памятника Муравьеву-Амурскому, у здания городской администрации.

В Благовещенске запланировано и вертикальное озеленение – высадить в подвесных клумбах планируют 6 500 цветов.

Городские клумбы порадуют благовещенцев необычным оформлением. Рядом с Триумфальной аркой специалисты создадут рокарий – цветник, где главная роль отведена камням. А в районе пересечения улиц Кузнечной и Ленина цветник впервые украсят светящимися камнями.

Все лето ухаживать за растениями будут специалисты подразделения по санитарной очистке и озеленению МКП «ГСТК». Они будут регулярно поливать, пропалывать и подсаживать растения. Горожанам напоминают, что необходимо бережно относиться к газонам и клумбам.

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#природа

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