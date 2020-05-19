В Тынду поступило новое оборудование для дезинфекции общественных мест

Фото: администрация Тынды

В Тынду привезли две установки для проведения санобработки. Оборудование прибыло в область в качестве гуманитарной помощи от компании «Доброфлот». 15 мая министерство ЖКХ региона передало его по заявкам в города области.

Опрыскиватель помповый ранцевый передали в муниципальное унитарное предприятие «Автотрансервис». Его уже опробовали в деле. Опрыскивателем для дезинфекции обрабатывают салоны автобусов и входные двери. Санобработка общественного транспорта производится каждые четыре часа.

Помповый опрыскиватель рассчитан на 18 литров. До этого водители автобусов пользовались двухлитровым ручным дезинфицирующим аппаратом. Как говорит директор МУП «Автотранссервис» Владимир Земский, новое оборудование существенно сокращает время на обработку транспорта автопарка.

Также новая дезинфицирующая установка поступила в МУП «Тында». В первую очередь генератором холодного тумана рабочие муниципального предприятия обработали подъезды и входные группы домов, которые сегодня не обслуживаются управляющими компаниями. Новое оборудование также будет использовано для санобработки малых архитектурных форм.

Работа по дезинфекции общественных мест в Тынде продолжается ежедневно. Обработке подлежит площадь 25-летия БАМа и городской парк культуры и отдыха. Кроме этого, рабочие МУП «Чистый город» обрабатывают автобусные остановки.

Недавно в это муниципальное унитарное предприятие поступил в дар новый опрыскиватель от тындинского предпринимателя Людмилы Макаренко. Это послужило большим подспорьем для санобработки городских общественных мест, информирует пресс-служба администрации Тынды.