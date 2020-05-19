Двух амурчан с COVID-19 отключили от аппаратов искусственной вентиляции легких

Двое из трех пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, пошли на поправку и теперь дышат самостоятельно. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

«Из трех пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к ИВЛ, на сегодня на аппарате остался один. Остальные граждане проходят курс реабилитации», – рассказала Светлана Леонтьева.

В регионе наращиваются темпы лабораторного обследования. Только учреждения, подведомственные минздраву области, теперь проводят более 450 исследований в сутки.

Все медорганизации обеспечены средствами индивидуальной защиты на сроки от 14 дней.

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил обеспечить защитными костюмами все бригады скорой помощи, независимо от того, выезжают ли они на случай, потенциально опасный в части коронавирусной инфекции.

«На сегодня амбулаторно, на дому, лечатся 15 человек. И это количество будет расти. Это распространенная по всему миру, по всей стране практика. Люди, у которых заболевание протекает в легкой форме, могут проходить лечение на дому, без угрозы заражения других. Однако у нас уже были случаи, когда амурчан вынужденно поместили в инфекционную больницу из-за агрессивной реакции соседей, которые увидели, что к их дому приехали медики в защитных костюмах. Поэтому необходимо проработать вопрос и обеспечить медицинские бригады, работающие по вызову защитными костюмами, вне зависимости от того, едут они к инфекционному больному или нет», – подчеркнул губернатор.

По данным на 19 мая, в Приамурье за весь период было зарегистрировано 247 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 37 человек – дети и одна беременная женщина. Все они находятся на лечении, их состояние удовлетворительное. 65 человек выписаны с выздоровлением, из них 9 детей.