Инстаграм Амур.инфо вошел в десятку лучших аккаунтов о городах России
Официальный Инстаграм Амур.инфо вошел в десятку самых популярных городских пабликов по версии сайта Adinblog.ru. На сегодняшний день аккаунт занимает шестую строчку.
Инстаграм редко используют, чтобы узнать городские новости. Но если используют, то только подписавшись на паблик своего города. И Амур.инфо вошел в самые читаемые паблики о городе.
Первое место занял аккаунт, посвященный Москве. На момент анализа количество подписчиков превышает 497 тысяч человек.
На втором и третьем местах расположились аккаунты Калининграда и Екатеринбурга, на четвертом месте еще один паблик о Москве и на пятом – Инстаграм о Ростове-на-Дону.
Инстаграм Амур.инфо в рейтинге занял 6-е место, опередив на две позиции еще несколько крупных московских пабликов. На момент публикации таблицы (топ обновляется каждый понедельник) у аккаунта было более 180 тысяч подписчиков. В целом по России страница Амур.инфо в Инстаграме по анализу этого сайта занимает 4 011 место, в категории «Новости и СМИ» – 35.
Рейтинг ADinBLOG распознает реальные и накрученные лайки, помогая оценить ситуацию и увидеть накрутки у тех или иных страниц. В базе сайта содержатся практически все инстаграм-аккаунты из России, количество подписчиков в которых более 10 тысяч.
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