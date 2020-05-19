Инстаграм Амур.инфо вошел в десятку лучших аккаунтов о городах России

Инстаграм редко используют, чтобы узнать городские новости. Но если используют, то только подписавшись на паблик своего города. И Амур.инфо вошел в самые читаемые паблики о городе.

Первое место занял аккаунт, посвященный Москве. На момент анализа количество подписчиков превышает 497 тысяч человек.

На втором и третьем местах расположились аккаунты Калининграда и Екатеринбурга, на четвертом месте еще один паблик о Москве и на пятом – Инстаграм о Ростове-на-Дону.

Инстаграм Амур.инфо в рейтинге занял 6-е место, опередив на две позиции еще несколько крупных московских пабликов. На момент публикации таблицы (топ обновляется каждый понедельник) у аккаунта было более 180 тысяч подписчиков. В целом по России страница Амур.инфо в Инстаграме по анализу этого сайта занимает 4 011 место, в категории «Новости и СМИ» – 35.

Рейтинг ADinBLOG распознает реальные и накрученные лайки, помогая оценить ситуацию и увидеть накрутки у тех или иных страниц. В базе сайта содержатся практически все инстаграм-аккаунты из России, количество подписчиков в которых более 10 тысяч.