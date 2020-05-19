Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:13 0

Атмосферный фронт принесет непогоду в Амурскую область: прогноз на 20 мая

Атмосферный фронт принесет непогоду в Амурскую область: прогноз на 20 мая
Фото: pixabay.com

Погоду в Амурской области 20 мая будут определять проходящие атмосферные фронты. Они принесут с собой дожди.

Ночью в отдельных районах пройдет кратковременный дождь. Подует юго-западный ветер, на севере – с переходом на северо-западный. Его скорость составит 3-8, местами – до 13 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 6...11, местами – до плюс 1...6.

Днем – переменная облачность, по северу и местами по югу пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер с юго-запада, северо-запада разгонится до 4-9 метров в секунду. При грозе его порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура поднимется до 18...23, местами по северу – до 11...16 градусов тепла.

В Благовещенске без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Температура ночью – около плюс 10, днем – плюс 20...22, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

Просмотров всего: 912

#погода

распечатать


Общество

Тепло и ясно: прогноз погоды в Амурской области на 18 мая
Общество

До 23 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 17 мая
Общество

В Тынде отопительный сезон продолжат до неопределенного времени

Общество 1

Тепло и ясно: прогноз погоды в Амурской области на 16 мая
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь