Атмосферный фронт принесет непогоду в Амурскую область: прогноз на 20 мая

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Погоду в Амурской области 20 мая будут определять проходящие атмосферные фронты. Они принесут с собой дожди.

Ночью в отдельных районах пройдет кратковременный дождь. Подует юго-западный ветер, на севере – с переходом на северо-западный. Его скорость составит 3-8, местами – до 13 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 6...11, местами – до плюс 1...6.

Днем – переменная облачность, по северу и местами по югу пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер с юго-запада, северо-запада разгонится до 4-9 метров в секунду. При грозе его порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура поднимется до 18...23, местами по северу – до 11...16 градусов тепла.

В Благовещенске без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Температура ночью – около плюс 10, днем – плюс 20...22, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.