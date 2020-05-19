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Ушел из жизни директор Райчихинской ГРЭС Игорь Усов

Ушел из жизни директор Райчихинской ГРЭС Игорь Усов
Фото: пресс-служба ДГК

18 мая после продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни директор Райчихинской ГРЭС Игорь Усов. Ему было 54 года. Прощание состоится в поселке Прогресс 20 мая с 9:00 до 10:00 по адресу: улица Сортировочная, 13.

Игорь Степанович родился 11 сентября 1965 года в поселке Прогресс Амурской области. Здесь он провёл детство и юность, создал семью. Отслужив в армии с 1983 по 1985 годы в Хасанском пограничном отряде Дальневосточного пограничного округа, Игорь Степанович пришел в турбинный цех РГРЭС и через год поступил в Дальневосточный энергетический техникум во Владивостоке. В 1989 году Игорь Степанович с отличием окончил ДВЭТ и вернулся на станцию.

За время работы в энергосистеме прошел все профессии в оперативной смене турбинного цеха. С 1993 по 1994 год работал инженером по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования. С 1994 по 1997 года занимал должность мастера цеха подземных коммуникаций и тепловых сетей.

В 1996 году он окончил Дальневосточный государственный технический университет во Владивостоке. С 1997 по 2004 год работал в должности начальника турбинного цеха. В 2004 году был назначен главным инженером Райчихинской ГРЭС, а с 2007 работал в должности директора СП «Райчихинская ГРЭС» филиала «Амурская генерация».

«Под его руководством коллектив станции успешно справлялся с самыми сложными задачами. За свой 30-летний трудовой путь Игорь Степанович был удостоен множества корпоративных и отраслевых наград. Игорь Усов был высококвалифицированным и технически грамотным специалистом, прекрасным организатором. Коллеги помнят его как отзывчивого руководителя, который ценил весь коллектив и каждого человека в отдельности. Вместе с твердостью характера руководителя Игорь Степанович обладал большим добрым сердцем и всегда старался помочь нуждающимся, вносил свой вклад в процветание родного поселка. Игорь Степанович был прекрасным мужем и отцом, вырастил сына и дочь. Коллектив филиала "Амурская генерация" и структурных подразделений скорбит в связи с невосполнимой утратой», – сообщили в пресс-службе АО «ДГК».

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#жизнь

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