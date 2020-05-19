Правительство ввело новые правила для арендодателей и арендаторов в период коронавируса

Арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Соответствующее постановление правительство утвердило 16 мая. Мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате.

Кроме того, арендодатель должен быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности – соответствовать коду ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Новая мера поддержит участников рынка аренды, терпящих убытки из-за эпидемиологической ситуации. Постановление от 16 мая 2020 года № 699 об этом размещено на сайте правовой информации правительства России.

Тем временем подготовлены поправки ко второму чтению в Госдуме законопроекта о поддержке экономики подготовило министерство экономического развития. В документе, который оказался в распоряжении газеты «Ведомости», говорится, что арендаторы в России смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа. Такие условия будут действовать до 1 октября. Арендодатель в свою очередь сможет не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено заключенным договором. Поправки рассматриваются в качестве шага навстречу арендодателям, которые говорят о рисках краха рынка и массовых банкротств.

В Амурской области также приняты меры по поддержке арендаторов. К примеру, администрация Благовещенска поддержала арендаторов муниципального имущества. Дополнительные соглашения, которые заключают с ними, предусматривают отсрочку по уплате аренды всем субъектам малого и среднего предпринимательства за период с 1 марта по 31 мая 2020 года.

Кроме того, предпринимателям, чьи организации пострадали в условиях пандемии, предоставляется отсрочка платы за период с 1 января по 1 октября текущего года на два года, начиная с 1 января 2021 года.

Организации, приостановившие деятельность на основании распоряжения губернатора «О введении режима повышенной готовности», освобождаются от арендной платы на период приостановления деятельности, а также им может быть предоставлена отсрочка за период с 1 января по 1 октября 2020 года на два года, начиная с 1 января 2021 года.

Отсрочка по уплате арендных платежей предоставляется и арендаторам муниципальных земельных участков, осуществляющим деятельность в пострадавших из-за пандемии отраслях экономики. Постановление администрации города Благовещенска об этом было подписано 12 мая. Отсрочка предоставляется за период с 1 января до 1 октября 2020 года. Задолженность подлежит уплате не позднее 31 декабря 2021 года.

Полный пакет мер поддержки бизнеса в Амурской области в период распространения коронавирусной инфекции размещен на портале правительства Амурской области.