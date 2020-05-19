Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:59 2

Правительство ввело новые правила для арендодателей и арендаторов в период коронавируса

Правительство ввело новые правила для арендодателей и арендаторов в период коронавируса
Фото: vedomosti.ru

Арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Соответствующее постановление правительство утвердило 16 мая. Мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате.

Кроме того, арендодатель должен быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности – соответствовать коду ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Новая мера поддержит участников рынка аренды, терпящих убытки из-за эпидемиологической ситуации. Постановление от 16 мая 2020 года № 699 об этом размещено на сайте правовой информации правительства России.

Тем временем подготовлены поправки ко второму чтению в Госдуме законопроекта о поддержке экономики подготовило министерство экономического развития. В документе, который оказался в распоряжении газеты «Ведомости», говорится, что арендаторы в России смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа. Такие условия будут действовать до 1 октября. Арендодатель в свою очередь сможет не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено заключенным договором. Поправки рассматриваются в качестве шага навстречу арендодателям, которые говорят о рисках краха рынка и массовых банкротств.

В Амурской области также приняты меры по поддержке арендаторов. К примеру, администрация Благовещенска поддержала арендаторов муниципального имущества. Дополнительные соглашения, которые заключают с ними, предусматривают отсрочку по уплате аренды всем субъектам малого и среднего предпринимательства за период с 1 марта по 31 мая 2020 года.

Кроме того, предпринимателям, чьи организации пострадали в условиях пандемии, предоставляется отсрочка платы за период с 1 января по 1 октября текущего года на два года, начиная с 1 января 2021 года.

Организации, приостановившие деятельность на основании распоряжения губернатора «О введении режима повышенной готовности», освобождаются от арендной платы на период приостановления деятельности, а также им может быть предоставлена отсрочка за период с 1 января по 1 октября 2020 года на два года, начиная с 1 января 2021 года.

Отсрочка по уплате арендных платежей предоставляется и арендаторам муниципальных земельных участков, осуществляющим деятельность в пострадавших из-за пандемии отраслях экономики. Постановление администрации города Благовещенска об этом было подписано 12 мая. Отсрочка предоставляется за период с 1 января до 1 октября 2020 года. Задолженность подлежит уплате не позднее 31 декабря 2021 года.

Полный пакет мер поддержки бизнеса в Амурской области в период распространения коронавирусной инфекции размещен на портале правительства Амурской области.

Просмотров всего: 656

#коронавирус

распечатать


В России и мире

В США успешно испытали вакцину от коронавируса на людях
Коронавирус

В Приамурье поступило больше трех сотен приборов для дезинфекции

Коронавирус

В зону особого режима въезда и выезда попали несколько сёл возле Шимановска

Коронавирус

В Тынду поступило новое оборудование для дезинфекции общественных мест
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Хрень полная.

  • Rick1979

    Rick1979
    9 минут назад

    Смысл в отсрочке уплаты имущественных налогов, если потом все равно денег на их уплату не появится, но при этом арендодатель должен дать отсрочку арендаторам до октября 2020 и последующую рассрочку уплаты долга на год. Должна быть мера в виде обнуления налоговой ставки (отмены) налогов на имущество, землю и транспорт, которые сдаются в аренду.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь