Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:48 0

Девушка захотела проучить бывшего парня и отправила ему грузовик лука

Девушка захотела проучить бывшего парня и отправила ему грузовик лука
Фото: Daily Mail

Китаянка решила проучить парня, с которым они расстались из-за измен необычным образом. Она отправила ему тонну лука, пожелав «плакать так же сильно», как она.

Девушка по фамилии Чао (Zhao) чувствовала себя опустошенной после того, как ее бросил парень после года отношений. Узнав о том, что молодой человек не переживает из-за разрыва отношений, она пришла в ярость.

Она заказала доставку тонны красного лука к квартире человека, который разбил ей сердце. К посылке она прикрепила письмо: «Я плакала три дня, теперь твоя очередь». Курьер попытался связаться с молодым человеком, но тот не брал трубку. Тогда более четырех часов он разгружал грузовик с луком у адресата, сообщает «Лента.ру».

Позже девушка рассказала местной прессе, что купила лук в надежде заставить своего бывшего парня, «плакать так же, как и она». По словам соседа, тонна лука не заставила парня плакать. «Но я точно плакал. Теперь весь жилой комплекс пахнет луком», – сказал он.

Ранее в США женщина застукала бойфренда с другой женщиной и, чтобы отмстить ему, подожгла его дом.

Просмотров всего: 240

#жизнь #юмор

распечатать


Происшествия

Ушел из жизни директор Райчихинской ГРЭС Игорь Усов

В России и мире

Журналистка вела прямой эфир из дома, когда коты устроили эпичную драку на заднем плане (видео)
В России и мире

Мама парня выглядит так молодо, что большинство воспринимают их как пару
Общество 78

В Благовещенске жильцам дома на набережной не дают покоя отдыхающие с кальяном и алкоголем (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь