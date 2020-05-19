Девушка захотела проучить бывшего парня и отправила ему грузовик лука

Фото: Daily Mail

Китаянка решила проучить парня, с которым они расстались из-за измен необычным образом. Она отправила ему тонну лука, пожелав «плакать так же сильно», как она.

Девушка по фамилии Чао (Zhao) чувствовала себя опустошенной после того, как ее бросил парень после года отношений. Узнав о том, что молодой человек не переживает из-за разрыва отношений, она пришла в ярость.

Она заказала доставку тонны красного лука к квартире человека, который разбил ей сердце. К посылке она прикрепила письмо: «Я плакала три дня, теперь твоя очередь». Курьер попытался связаться с молодым человеком, но тот не брал трубку. Тогда более четырех часов он разгружал грузовик с луком у адресата, сообщает «Лента.ру».

Позже девушка рассказала местной прессе, что купила лук в надежде заставить своего бывшего парня, «плакать так же, как и она». По словам соседа, тонна лука не заставила парня плакать. «Но я точно плакал. Теперь весь жилой комплекс пахнет луком», – сказал он.

Ранее в США женщина застукала бойфренда с другой женщиной и, чтобы отмстить ему, подожгла его дом.