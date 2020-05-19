Амурчан, разводящих свиней в обход запрета из-за АЧС, предупреждают об уголовной ответственности

В некоторых населенных пунктах Амурской области еще действует запрет на разведение поголовья свиней. Но соблюдают закон не все жители региона. О том, чем это чревато и почему важно соблюдать все предписанные правила, рассказали на онлайн пресс-конференции в областном правительстве.

В 2019 году в Приамурье было 50 вспышек АЧС, ущерб для региона составил порядка 200 миллионов рублей. Для того чтобы остановить распространение опасного вируса вводились карантинные мероприятия. После их отмены в населенных пунктах первой угрожаемой зоны содержать свиней запретили на год, во второй угрожаемой зоне – на полгода.

Однако выяснилось, что этот запрет соблюдают не все. В четырех районах Амурской области – Благовещенском, Тамбовском, Ивановском и Завитинском – были выявлены нарушители. Владельцев оштрафовали на суммы от 1 000 до 1 500 рублей, свиней подвергли эвтаназии, а затем уничтожили. Власти подчеркивают, что в этом случае не идет речь о том, чтобы выплатить за утилизированных животных компенсации. Более того, в дальнейшем нарушители могут понести уголовное наказание.

«Кроме Административного кодекса, за данное нарушение предусмотрена статья 249 Уголовного кодекса РФ, которая говорит о нарушении ветеринарных правил, установленных для борьбы с особо опасными болезнями и карантинными вредителями. К сожалению, если у нас будут повторяться случаи и наши граждане не будут отдавать себе отчет, что в период действия ограничительных мероприятий запрещено заводить свинопоголовье, данные материалы будут уходить в органы УМВД для возбуждения дальнейших производств», – рассказала руководитель амурского управления Россельхознадзора Яна Любченкова.

Несмотря на то, что последний случай АЧС в регионе фиксировался в январе текущего года, а все взятые на исследование пробы – более 10 тысяч – показали отрицательный результат, спикеры подчеркнули, что регион все еще находится в зоне риска. Это связано с близостью к Китаю, где ситуация по АЧС «стабилизируется, но еще не совсем благополучная».

«На территории нашего региона осуществляют деятельность 2 крупных сельхозтоваропроизводителя, которые занимаются содержанием и разведением свинопоголовья. Это "Агросев" Константиновского района и агрофирма "Партизан" Тамбовского района. Изначально, когда у нас были первые вспышки АЧС, на совещании протокольно было зафиксировано, что на данных предприятиях запрещена реализация животных. То есть данным предприятиям запрещено продавать свинопоголовье всем, независимо от формы собственности, – личное это хозяйство или КФХ. Наши сельхозтоваропроизводители не должны реализовывать свинопоголовье. Это все делается с целью профилактики и недопущения возникновения данного заболевания, которое принесло колоссальный ущерб как в нашем регионе, так и в России», – подчеркнул Сергей Самохвалов, начальник амурского управления ветеринарии.

Все действующие ограничения по АЧС будут сниматься поэтапно. В Благовещенском районе 22 августа снимут ограничения с сел Усть-Ивановка и Ровное, 9 сентября – с сел Волково, Дроново, Заречное, Владимировка, Грибское, Гродеково, Каникурган и Передовое, 13 сентября – с Кантон-Коммуны, Верхнеблаговещенского и Чигирей и 10 октября – с села Игнатьево и поселка Новый.

Однако, прежде чем заводить свиней, людям советуют обращаться на ветстанции и уточнять, могут ли они это сделать. При этом амурчанам предлагают, учитывая все риски, вместо свинопоголовья заняться разведением птицы, крупного или мелкого рогатого скота. В этом случае они могут рассчитывать на господдержку.

Кроме того, в будущем, в случае возникновения новых очагов АЧС, компенсация за отчуждение поголовья свиней будет выплачиваться не всем владельцам, а только тем, кто неукоснительно соблюдал все нормы и правила содержания. Проверяться это будет очень тщательно.

В 2019 году из-за африканской чумы свиней было уничтожено порядка 16,5 тысячи голов. Пострадавшим амурчанам выплатили около 189 миллионов рублей в качестве компенсации, еще около 25 миллионов было потрачено на мероприятия по ликвидации и дезинфекции.