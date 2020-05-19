В Амурской области от коронавируса умерла женщина

В Приамурье на 19 мая зарегистрировано 9 новых случаев коронавируса. Один человек скончался. С нарастающим итогом в регионе выявлено 247 случаев COVID-19.

«К сожалению, ситуация на территории Амурской области имеет тенденцию к распространению. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 247 случаев коронавирусной инфекции. Сегодня зарегистрирован 1 летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией. Серышевский район, женщина 80 лет, у неё имелись сопутствующие заболевания, которые отягощали течение болезни, – сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и другие», – доложила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Наибольший показатель зарегистрированных случаев в Шимановске (32 случая), Тынде (39), Серышевском районе (21), Белогорске (30), Благовещенске (84). До 45 % заболеваемость протекает в виде пневмонии – 112 случаев, бессимптомно – у 73 человек, с признаками ОРВИ – 62 человека.

65 человек выписаны с выздоровлением, из них за последние сутки – 11 человек. 15 человек получают амбулаторное лечение. Продолжаются мероприятия по контактным. Всего таких лиц 795 человек. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному тестированию, сообщает амурское правительство.

Если говорить о лабораторном тестировании на новую инфекцию, то, как сообщила главный санитарный врач области, этот показатель увеличивается. Проведено более 28 тысяч исследований. Общий коэффициент тестирования составляет 124,7 на 100 тысяч населения. Включились в лабораторные исследования частные клиники – «Спектр» и «Амуртест». На этой неделе проводить тестирования начинает Институт патологии дыхания. Значительно нарастила темпы тестирования Амурская областная клиническая больница.

В регионе коэффициент распространения инфекции – 0,8, свободный коечный фонд – 54,6 %.

«Отягощающими для эпидситуации мы считаем рост внебольничных пневмоний. На 20 календарной неделе зарегистрировано 125 случаев, из них 34 ковидных. Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями превышает аналогичный период прошлого года на 46 %. С учётом совокупности всей ситуации, которая развивается в области, оснований для снятия ограничений нет, – резюмировала руководитель Роспотребнадзора. – Те решения, которые приняты губернатором области об особом режиме до 31 мая, они продолжают действовать».

Управлением проведено 467 рейдовых проверок. Акцент делается на промышленные предприятия. Проверены «Амурагроцентр», кондитерская фабрика «Зея», мясокомбинат, судостроительный завод, Благовещенский молочный комбинат, хладокомбинат и другие. «Грубых нарушений, которые связаны с несоблюдением рекомендаций работы предприятий в условиях новой вирусной инфекции, мы не фиксируем. Наряду с этим фиксируем единичные факты по сфере розничной торговли, при оказании парикмахерских услуг», – заключила Ольга Курганова.