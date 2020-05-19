Волонтеры передали в АОДКБ Благовещенска средства индивидуальной защиты

19 мая в Благовещенске волонтеры и общественники передали в Амурскую областную детскую клиническую больницу средства индивидуальной защиты. На склад завезли 42 коробки с этими принадлежностями.

«Сегодня активисты регионального отделения ОНФ и представители движения "Волонтеры-медики" передали работникам Амурской областной детской клинической больницы партию средств индивидуальной защиты: одну тысячу специальных костюмов с бахилами и без. То есть 500 с бахилами, 500 без бахил, а также 500 очков, которые поступили в Благовещенск по линии единого волонтерского штаба акции "Мы вместе" и были приобретены на собранные гражданами и предпринимателями деньги», – сообщили ИА «Амур.инфо» в амурском отделении движения «Волонтеры-медики».

Решение об оказании содействия Амурской областной детской клинической больнице было принято на федеральном уровне. «Нужно позаботиться о том, чтобы все врачи у нас были максимально защищены, не заболели сами и не заразили пациентов», – отмечают волонтеры.