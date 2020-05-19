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Волонтеры передали в АОДКБ Благовещенска средства индивидуальной защиты

Волонтеры передали в АОДКБ Благовещенска средства индивидуальной защиты

19 мая в Благовещенске волонтеры и общественники передали в Амурскую областную детскую клиническую больницу средства индивидуальной защиты. На склад завезли 42 коробки с этими принадлежностями.

«Сегодня активисты регионального отделения ОНФ и представители движения "Волонтеры-медики" передали работникам Амурской областной детской клинической больницы партию средств индивидуальной защиты: одну тысячу специальных костюмов с бахилами и без. То есть 500 с бахилами, 500 без бахил, а также 500 очков, которые поступили в Благовещенск по линии единого волонтерского штаба акции "Мы вместе" и были приобретены на собранные гражданами и предпринимателями деньги», – сообщили ИА «Амур.инфо» в амурском отделении движения «Волонтеры-медики».

Решение об оказании содействия Амурской областной детской клинической больнице было принято на федеральном уровне. «Нужно позаботиться о том, чтобы все врачи у нас были максимально защищены, не заболели сами и не заразили пациентов», – отмечают волонтеры.

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    почему они а не Минздрав???

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    обеспечение больниц же должно быть не такой основе, пусть волонтеры и ИВЛы притащат..... и МРТ аппараты, хорошо устроились некоторые...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Откуда волонтеры? Откуда это у волонтеров?

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