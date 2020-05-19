Больше двух не собираться: в Благовещенске постепенно открываются парки и площадки (фото)

Фото: Амур.инфо

Сейчас эти общественные места выполняют функции только рекреационных зон, любые культурно-массовые развлекательные мероприятия в связи со сложной эпидемиологической ситуацией пока не проводятся. Местные власти рекомендуют соблюдать социальную дистанцию и не собираться больше двух человек.

«Парки и общественные места открыли для одиночных или семейных прогулок без работы аттракционов, без культурных программ, без массовых мероприятий. Гулять можно с соблюдением социальной дистанции и не собираясь большими группами. Мы напоминаем, что угроза остается. Парки и особенно детская площадка – это места контактов, места, где все прикасаются к качелям, турникам, горкам. Поэтому все-таки рекомендуем – пускай это будут только прогулки. Личная ответственность соблюдения этих мер безопасности позволит людям и гулять, и максимально минимизировать риск заражения», – прокомментировали в мэрии.

В администрации Благовещенска добавили, что общественные места продолжают дезинфицировать согласно графику. Во время обработки от прогулок просят воздержаться. Все общественные зоны будут открыты до конца этой недели.

Фото: Амур.инфо