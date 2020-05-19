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сегодня, 11:42 7

Больше двух не собираться: в Благовещенске постепенно открываются парки и площадки (фото)

Больше двух не собираться: в Благовещенске постепенно открываются парки и площадки (фото)
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске постепенно открываются общественные зоны. Теперь горожанам и гостям областного центра можно прогуляться по городскому, Первомайскому паркам и парку Дружбы, которые раньше были под замком, а также на детской и баскетбольной площадках возле набережной Амура. Но меры профилактики необходимо соблюдать .

Сейчас эти общественные места выполняют функции только рекреационных зон, любые культурно-массовые развлекательные мероприятия в связи со сложной эпидемиологической ситуацией пока не проводятся. Местные власти рекомендуют соблюдать социальную дистанцию и не собираться больше двух человек.

«Парки и общественные места открыли для одиночных или семейных прогулок без работы аттракционов, без культурных программ, без массовых мероприятий. Гулять можно с соблюдением социальной дистанции и не собираясь большими группами. Мы напоминаем, что угроза остается. Парки и особенно детская площадка – это места контактов, места, где все прикасаются к качелям, турникам, горкам. Поэтому все-таки рекомендуем – пускай это будут только прогулки. Личная ответственность соблюдения этих мер безопасности позволит людям и гулять, и максимально минимизировать риск заражения», – прокомментировали в мэрии.

В администрации Благовещенска добавили, что общественные места продолжают дезинфицировать согласно графику. Во время обработки от прогулок просят воздержаться. Все общественные зоны будут открыты до конца этой недели.

Фото: Амур.инфо

Просмотров всего: 2468

#коронавирус #отдых

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    3 часа назад

    А как же запрет блудницам носить обтягивающее?

  • Егаист

    Егаист
    3 часа назад

    не было смысла их закрывать на замки - все равно ж гуляли люди....

  • freeslim

    freeslim
    3 часа назад

    Такими темпами может садики откроют к 1 июня

  • МОЙША ГОФМАН

    МОЙША ГОФМАН
    1 час назад

    а они разве были закрыты, всегда народа таки полно

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    freeslim

    Такими темпами может садики откроют к 1 июня



    Обычно садики с 1 июня на ремонт закрываются. Чем 2020 год отличается от 2019 года?

  • freeslim

    freeslim
    34 минуты назад

    У нас планировали садик закрыть в июле на ремонт

  • Tуман

    Tуман
    31 минута назад

    Значит карантин в садиках продлят до июля. Делов-то...

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