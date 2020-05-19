В городе Зея улучшают жилищные условия вдовам ветеранов и труженикам тыла

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В этом году комфортнее станет жить 8 труженикам тыла и 5 вдовам ветеранов. На ремонт их жилья потратят 1,3 миллиона рублей, выделенных из регионального бюджета.

В 5 квартирах и 8 частных домах рабочие заменят окна, отремонтируют санузел и установят новую сантехнику, сделают косметический ремонт в комнатах, отремонтируют электропроводку, заменят светильники и розетки. Кроме того, пожилым жителям города Зеи отремонтируют печи. Работы проведут после снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Всего на территории Зеи проживают 3 участника Великой Отечественной войны, 44 труженика тыла, 1 узник концлагеря, 37 вдов ветеранов.

В этом году на ремонт жилья ветеранам выделено более 41 миллиона рублей из областного бюджета. Средства распределены бюджетам муниципальных образований. Такую помощь получат более 400 амурских ветеранов. Кроме того, 7 вдов участников Великой Отечественной войны в этом году переедут в новые квартиры. На это выделено 15,7 миллиона рублей.

По указу президента страны Владимира Путина в апреле – мае 2020 года все категории ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты: инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны будет выплачено 75 тысяч рублей, ветеранам Великой Отечественной войны из числа узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто будет выплачено 50 тысяч рублей.

В Приамурье проживают 5 инвалидов Великой Отечественной войны, 133 участника Великой Отечественной войны, 10 жителей блокадного Ленинграда, 38 несовершеннолетних узников концлагерей, 2 218 вдов ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта, сообщает пресс-служба областного правительства.