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Слово о храме: спектр мнений о строительстве на месте Шадринского собора

Слово о храме: спектр мнений о строительстве на месте Шадринского собора

Ситуация со строительством храма Албазинской иконы Божией Матери в сквере, где располагался Шадринский собор, стала предметом обсуждения в программе «Простые вопросы». Часть интервью была записана после заседания совета по вопросам охраны, использования и сохранения культурного наследия области, еще один разговор состоялся в студии. Общественность считает, что точка не поставлена.

Поводом к проведению совета стало непонимание представителями общественности и краеведами факта начало строительства храма Албазинской иконы Божией Матери в сквере, где до 1936 года стоял Шадринский собор. В результате 8 или 9 членов совета проголосовали за то, чтобы строительство Албазинского храма продолжалось по типовому проекту, а «жемчужину Дальнего Востока» Шадринский собор – разместить на гаражных баннерах. Свое мнение участники заседания высказали в интервью.

Гостем программы стала также журналист и краевед Валентина Кобзарь. «В логику дальневосточников никак не вписывается киевское барокко на месте Шадринского собора. С души воротит. Меня удивляет, как можно было согласовать строительство такого чужеродного объекта. Но с другой стороны, если на месте сквера ничего не будет построено, то очень может быть, что этот сквер займут тем же таксопарком», – высказала свое мнение Валентина Петровна.

Весь спектр мнений можно увидеть в программе «Простые вопросы».

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#Простые вопросы #религия #строительство

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    3 часа назад

    Пока в совет по вопросам охраны и так далее не будут входить представители всех религиозных конфессий, данный совет можно считать нелегитимным.

  • lev4ik

    lev4ik
    3 часа назад

    Да им как-то наплевать на это.

  • Геннадий Перетятько

    Геннадий Перетятько
    3 часа назад

    Сделают всё как давно решили!!! Никогда ничего для людей не будет.Печально но факт

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Папа Римский

    Пока в совет по вопросам охраны и так далее не будут входить представители всех религиозных конфессий, данный совет можно считать нелегитимным.



    А про атеистов, забыл?

  • хулиган

    хулиган
    2 часа назад

    Вот зачем это нужно?????? Кому это надо???? Кому это выгодно???? Для поборов денег ???? ДААААААА.ДААААААА И ДАААААА. Тогда зачем это нужно нам????? Не нужен !!!!

  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    Вы что хотите как в Екатеринбурге?...

  • Ida Novikova 2077

    Ida Novikova 2077
    8 минут назад

    Пусть лучше строят чем на этом месте будет не весь что. Не дай бог там так ничего и не будет, начнут собираться пьяницы

  • Ida Novikova 2077

    Ida Novikova 2077
    8 минут назад

    Пусть лучше строят чем на этом месте будет не весь что. Не дай бог там так ничего и не будет, начнут собираться пьяницы

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