Слово о храме: спектр мнений о строительстве на месте Шадринского собора

Ситуация со строительством храма Албазинской иконы Божией Матери в сквере, где располагался Шадринский собор, стала предметом обсуждения в программе «Простые вопросы». Часть интервью была записана после заседания совета по вопросам охраны, использования и сохранения культурного наследия области, еще один разговор состоялся в студии. Общественность считает, что точка не поставлена.

Поводом к проведению совета стало непонимание представителями общественности и краеведами факта начало строительства храма Албазинской иконы Божией Матери в сквере, где до 1936 года стоял Шадринский собор. В результате 8 или 9 членов совета проголосовали за то, чтобы строительство Албазинского храма продолжалось по типовому проекту, а «жемчужину Дальнего Востока» Шадринский собор – разместить на гаражных баннерах. Свое мнение участники заседания высказали в интервью.

Гостем программы стала также журналист и краевед Валентина Кобзарь. «В логику дальневосточников никак не вписывается киевское барокко на месте Шадринского собора. С души воротит. Меня удивляет, как можно было согласовать строительство такого чужеродного объекта. Но с другой стороны, если на месте сквера ничего не будет построено, то очень может быть, что этот сквер займут тем же таксопарком», – высказала свое мнение Валентина Петровна.

Весь спектр мнений можно увидеть в программе «Простые вопросы».