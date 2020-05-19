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сегодня, 11:11 0

Журналистка вела прямой эфир из дома, когда коты устроили эпичную драку на заднем плане (видео)

Журналистка вела прямой эфир из дома, когда коты устроили эпичную драку на заднем плане (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

Филиппинская журналистка Дорис Бигорния получила огромную популярность после того, как вышла в прямой эфир, работая из дома из-за пандемии. Но пользователи отметили больше не ее работу, а драку на заднем плане. Два кота устроили серьезные разборки за спиной журналистки.

Комический эффект интервью усилило и то, что женщина не знала, что делать и как поступить.

Многие пользователи отметили комичность ситуации: «Мне будет не хватать подобных сцен, когда коронавирус уйдет», «Это один из лучших роликов за время самоизоляции», «Я готова смотреть это видео вечно!»

Это не первый раз, когда задний фон ведущих вызывает много вопросов у зрителей. Например, ранее во время эфира у женатого журналиста на заднем фоне пробежала голая девушка, а журналистка из США вела прямой эфир из ванной комнаты, когда на заднем плане появился ее обнаженный муж.

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#ТВ #шоу-бизнес #юмор

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