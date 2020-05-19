Амурчане от 65 лет и старше могут продлить больничный из-за коронавируса до конца мая

Работающие жители Амурской области в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая. Изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним внесло правительство РФ.

На совещании 11 мая президент указал на необходимость сохранения режима самоизоляции для людей 65 лет и старше. Выданные им новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования (ФСС) напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. Амурчанам не нужно предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69 961,65 рубля в месяц.

«Работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше продляется период карантина до 29 мая 2020 года. Начиная с сегодняшнего дня необходимо направить сведения в региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации для назначения и выплаты пособия. На основании полученных сведений будет сформирован электронный листок нетрудоспособности, а ФСС выплатит пособие. Просим обратить внимание, что оплате будет подлежать фактический период нахождения работника 65+ на самоизоляции. Проявить свою социальную ответственность и отпустить своих сотрудников 65+ на самоизоляцию работодатель может без финансовых потерь. Для этого ему необходимо проинформировать своих работников возраста 65 лет о необходимости оформления больничного листка, об обязанности соблюдать режим самоизоляции на период по 29 мая 2020 года и об ответственности за несоблюдение карантинного режима»,– отмечает Наталья Хрущёва, управляющий государственным учреждением – Амурским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации.

С 6 апреля текущего года для того, чтобы в условиях пандемии обеспечить людям пожилого возраста возможность остаться в режиме самоизоляции, был введен временный порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для лиц в возрасте 65 лет и старше (в электронном виде) за периоды с 6 по 19 апреля и с 20 по 30 апреля.

Больничные по карантину оплачиваются напрямую Фондом социального страхования без привлечения средств работодателей. Лист нетрудоспособности (электронный больничный лист) оформляется автоматически, дистанционно, без посещения работающим медицинской организации.

Как уточняют в отделе назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам регионального отделения Фонда социального страхования, сформировать и отправить реестр сведений можно в бухгалтерских сервисах своего спецоператора, через собственное доработанное программное обеспечение, бесплатное программное обеспечение «АРМ подготовки расчетов», размещенное на сайте Фонда социального страхования. В реестр сведений необходимо включить всех работников с датой рождения 12мая 1955 года и ранее. На граждан, получивших выплаты в апреле, необходимо повторно направить сведения в ФСС за новый период.

В случае, если сотрудники в возрасте 65 лет и старше работают дистанционно, находятся в оплачиваемом отпуске, уже не работают по другим причинам (заболевание, травма, уход за больным членом семьи), отказываются от самоизоляции работодателям необходимо представить информационное письмо на электронную почту регионального отделения Фонда – info@ro28.fss.ru.

При этом на период действия электронного листка нетрудоспособности необходимо соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания (дом, квартира), соблюдать режим изоляции. Нарушение режима карантина влечет установленную законодательством Российской Федерации административную и уголовную ответственность.

Информацию о сумме назначенного пособия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности можно в дальнейшем отследить в личном кабинете застрахованного по адресу lk.fss.ru/recipient. Для входа в личный кабинет используется логин и пароль, необходимый для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг, сообщает пресс-служба регионального ФСС.

Работодатели для уточнения информации могут обратиться по телефонам: 8 (4162) 99-31-72, 99-31-68, 99-06-27.