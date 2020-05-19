Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:00 15

Собор, сквер или кинотеатр – читателям Амур.инфо предлагают поучаствовать в голосовании

Собор, сквер или кинотеатр – читателям Амур.инфо предлагают поучаствовать в голосовании
Фото: центр Покров

Читателям сайта Амур.инфо предлагают высказать свое мнение по поводу того, что должно быть на месте Шадринского собора в Благовещенске. Голосование по этому поводу запущено на площадке сайта.

«Что, по вашему мнению, должно быть в сквере на пересечении улиц Ленина – Чайковского?» – так сформулирован вопрос. Участники голосования могут выбрать один из семи предложенных вариантов ответа.

В их числе:

– Шадринский собор, а до этого – Свято-Троицкий приход с часовней для сбора средств;

– Часовня в стиле Шадринского собора и типовой храм Албазинской иконы Божией Матери;

– Типовой храм Албазинской иконы Божией Матери и баннеры на гаражах в память о Шадринском соборе;

– Сквер вне всякой религиозной тематики – в городе мало зеленых зон;

– Вернуть кинотеатр «Амур» или построить другое светское культурное учреждение.

Также участники голосования могут выбрать варианты «Не слышал об этой истории» или «Мне все равно».

На сегодня в опросе приняли участие уже более пятисот человек. Пока лидирует первый из предложенных вариантов ответа – 44,6 % проголосовавших считают, что на этом месте должен быть Шадринский собор, а до этого – Свято-Троицкий приход с часовней для сбора средств.

Второй по популярности вариант – сквер без религиозной тематики. За это отдали свои голоса 35,6 % проголосовавших.

Вариант, поддержанный общественным советом и реализуемый в настоящий момент, пока набирает чуть больше 1 % голосов. Это ответ «Типовой храм Албазинской иконы Божией Матери и баннеры на гаражах в память о Шадринском соборе».

Проголосовать можно на главной странице сайта Амур.инфо, площадка для голосования размещена справа внизу. Выбрать свой вариант ответа читатели могут до 28 мая.

Просмотров всего: 1076

#интернет #культура #религия #строительство

распечатать


Общество

Мост через Зею в Благовещенске закроют для движения раньше 20:00
Общество

Инстаграм Амур.инфо вошел в десятку лучших аккаунтов о городах России
Общество 8

Слово о храме: спектр мнений о строительстве на месте Шадринского собора
Общество

Выбор читателей за 18 мая
Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    4 часа назад

    вы издеваетесь?одичалые подкрутили себе голосов немеряно

  • Демидыч

    Демидыч
    4 часа назад

    теперь это филькино голосование будут выдавать за общественное мнение-какая лживая страна вместе с Амуринфо

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Ой-пишники проверять будете? Считаю, что объективным голосование может быть только у зареганных юзеров, с количеством осмысленных сообщений на разные темы, общим количеством не менее полутыщи. Иное - профанация, ботоводство, накрутничество.

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Вам русским языком было сказано - ваше мнение никому не интересно.

    Попы хочут храм, так тому и быть.

    Остальным ровно сидеть на попе

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    4 часа назад

    Все 146% за храм. Господь с Русью.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    3 часа назад

    Ну конечно же на том месте должна быть Римско-католическая церковь Петра и Павла.

  • Albus Dumbledore

    Albus Dumbledore
    3 часа назад

    А что, если большинство будет за сквер, сваи из земли обратно выковыривать будут? Чушь это голосование. Стройка идёт, бабло уплочено, ваше мнение никого не интересует.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Albus Dumbledore

    А что, если большинство будет за сквер, сваи из земли обратно выковыривать будут? Чушь это голосование. Стройка идёт, бабло уплочено, ваше мнение никого не интересует.



    Владыка, у вас ус отклеился

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    3 часа назад

    Albus Dumbledore

    А что, если большинство будет за сквер, сваи из земли обратно выковыривать будут? Чушь это голосование. Стройка идёт, бабло уплочено, ваше мнение никого не интересует.



    Читайте внимательно - читателям предлагают ВЫСКАЗАТЬ своё, ни на что не влияющее мнение. И всё. А попы будут зажираться дальше. И в итоге, вполне возможно придём к ситуации как в 20-х годах 20-го века)

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Взяли манеру у карлика, устраивать подложное голосование... Голосование в России, всегда фиктивное))

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Может читателям стоит бойкотировать любые голосования на АИ, пока организация хромает? Понятно, ни на что не влияет, но - принципиальная позиция пользователей?... Смысл в нынешнем голосовании?

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад



    но - принципиальная позиция пользователей?



    я его высказала, проголосовав вчера: городу нужны скверы, парки, ухоженные газоны.

    Количество уже построенных храмов не наберет столько прихожан, чтобы обеспечить

    служителей церкви достойным уровнем доходов.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 час назад

    В Ленинграде есть роскошная мечеть! Замечательный памятник архитектуры! Чем Благовещенск в этом смысле должен быть хуже? И прихожане из мусульман здесь имеются. И при средствах...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    И при должностях...

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    И да, я зануда! Костел отдайте!

Показать все (15) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь