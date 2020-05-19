Собор, сквер или кинотеатр – читателям Амур.инфо предлагают поучаствовать в голосовании

Фото: центр Покров

Читателям сайта Амур.инфо предлагают высказать свое мнение по поводу того, что должно быть на месте Шадринского собора в Благовещенске. Голосование по этому поводу запущено на площадке сайта.

«Что, по вашему мнению, должно быть в сквере на пересечении улиц Ленина – Чайковского?» – так сформулирован вопрос. Участники голосования могут выбрать один из семи предложенных вариантов ответа.

В их числе:

– Шадринский собор, а до этого – Свято-Троицкий приход с часовней для сбора средств;

– Часовня в стиле Шадринского собора и типовой храм Албазинской иконы Божией Матери;

– Типовой храм Албазинской иконы Божией Матери и баннеры на гаражах в память о Шадринском соборе;

– Сквер вне всякой религиозной тематики – в городе мало зеленых зон;

– Вернуть кинотеатр «Амур» или построить другое светское культурное учреждение.

Также участники голосования могут выбрать варианты «Не слышал об этой истории» или «Мне все равно».

На сегодня в опросе приняли участие уже более пятисот человек. Пока лидирует первый из предложенных вариантов ответа – 44,6 % проголосовавших считают, что на этом месте должен быть Шадринский собор, а до этого – Свято-Троицкий приход с часовней для сбора средств.

Второй по популярности вариант – сквер без религиозной тематики. За это отдали свои голоса 35,6 % проголосовавших.

Вариант, поддержанный общественным советом и реализуемый в настоящий момент, пока набирает чуть больше 1 % голосов. Это ответ «Типовой храм Албазинской иконы Божией Матери и баннеры на гаражах в память о Шадринском соборе».

Проголосовать можно на главной странице сайта Амур.инфо, площадка для голосования размещена справа внизу. Выбрать свой вариант ответа читатели могут до 28 мая.