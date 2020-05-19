В Амурской области природные пожары прошли 311 гектаров

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

На территории Амурской области за прошедшие сутки, 18 мая, было ликвидировано 8 природных пожаров – в Зейском, Магдагачинском, Сковородинском, Свободненском и Бурейском районах. Огонь прошел 311 гектаров. Пламя не угрожало населенным пунктам.

Кроме того, один пожар локализован в Тындинском районе, огнем пройдено 114 гектаров. Также в Тындинском районе действует пожар на площади 70 гектаров. На местах происшествий работают люди и техника, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

В регионе определены следующие классы пожарной опасности: II класс пожарной опасности – в Зейском, Тындинском, Селемджинском районах, III – в Магдагачинском, Сковородинском, Шимановском, Мазановском районах, IV – в Свободненском, Архаринском, Бурейском, Ромненском, Серышевском, Завитинском, Октябрьском, Белогорском, Благовещенском районах.