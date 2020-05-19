Обнуление пошлины на ввоз сельхозпродукции может повлечь спад местного производства (видео)

В законодательном собрании региона обсудили вопрос возможного беспошлинного ввоза на территорию России импортной сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Парламентарии опасаются спада в развитии местного производства в случае, если будет принято решение об обнулении ставок таможенных пошлин.

Вопрос беспошлинного ввоза на территорию России импортных сельхозпродукции, сырья и продовольствия, обсуждаемый сегодня на уровне Министерства сельского хозяйства страны, оказался одним из первых в повестке очередного заседания комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Законодательного собрания Амурской области.

«Конечно, в сложившихся условиях, в частности, из-за ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, обнуление пошлин необходимо. Но это должно происходить точечно. Однозначно нельзя вводить беспошлинный ввоз на молоко – это направление активно развивается в большинстве регионов, в том числе и в нашем, а также, например, на рыбную продукцию», – поделилась председатель комитета Ирина Киевская, добавив, что эта проблема уже обсуждалась с коллегами из других субъектов и в ближайшее время будет подготовлено обращение к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой провести всесторонний мониторинг ситуации на продовольственном рынке страны.

Членами комитета рекомендовано принять во втором чтении изменения в областной закон о ставках платы за использование лесов. Поправки отменяют понижающие коэффициенты при расчете арендной платы за пользование лесными массивами, которые пострадали от разного рода ЧП. Депутаты рассчитывают, что это позволит сохранить лесной фонд в первую очередь от преднамеренных поджогов.

Еще один законопроект, подготовленный к рассмотрению во втором чтении, также направлен на сохранение природных богатств. Если документ поддержат большинство депутатов, муниципалитеты получат право объявлять территорию или (ее часть) вокруг конкретного населенного пункта «охраняемым природным комплексом». Это позволит сохранить поля, рощи, водоемы от вырубки, распашки, и других вариантов негативного воздействия.

В рамках реализации послания президента РФ депутаты заслушали информацию министерства сельского хозяйства области о проблемах и перспективах развития животноводства. По ходу доклада члены комитета задавали выступающему актуальные вопросы, решение части которых принято взять на контроль. В частности, рассмотреть перспективы развития птицеводства. Предлагается, кроме кур, популяризировать и поддерживать разведение других видов птиц, например, индюшек.

На контроле комитета стоит вопрос развития альтернатив свиноводству, так как в последние годы участились случаи заражения поголовий африканской чумой, что сказывается на состоянии фермерских и частных хозяйств, и, как следствие, на экономике региона. По информации минсельхоза, работа в этом направлении идет, однако не так быстро, как хотелось бы.

Была затронута тема убойных цехов, создание которых в регионе регламентировано федеральным законодательством. На сегодня в области уже работают четыре предприятия. Работа по созданию новых ведется в том числе по северу региона.

«Правительством страны утвержден ряд мер поддержки. Например, предусмотрена возможность компенсации до 90 % затрат на создание убойных цехов предприятиям и частным лицам, которые объединены в кооперативы. Мы считаем, что у этого направления неплохие перспективы для развития, главное, население нужно информировать», – резюмировала Ирина Киевская, подчеркнув, что работа по развитию альтернативных направлений животноводства и строительству новых предприятий по забою скота активнее ведется в муниципалитетах, главы которых в этом заинтересованы. Поэтому властям на местах будут даны соответствующие рекомендации.