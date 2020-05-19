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Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» – особенности завершения нынешнего учебного года

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» – особенности завершения нынешнего учебного года

19 мая в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет репортаж с онлайн пресс-конференции министра образования и науки Амурской области Светланы Яковлевой. Глава ведомства ответила на вопросы граждан и журналистов об особенностях завершения нынешнего учебного года.

»Материал подготовил к эфиру Михаил Митрофанов.

Дневной разворот проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

В вечернем эфире «Архив. Лучшее". Май 2014 года.

«Китай – наш безысходный друг?» – интервью с заведующим отделением востоковедения Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессором, доктором исторических наук Алексеем Масловым. Ведущий – Дмитрий Перов.

Утренний эфир «Эха» – с 07:00 до 09:00 по будням и с 09:00 до 10:00 по субботам. Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 по будням. Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 по будням.

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ #Эхо Москвы

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