Китайский блогер усомнился в красоте русских женщин: обзор прессы

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Чиновников предлагают увольнять за аморальное поведение; видеоэкскурсии по Третьяковской галерее проводит Сергей Шнуров; Чечня и Дагестан из-за чиновников не стали привлекательными для туристов. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Беру в руки «Российскую газету». На первой полосе под рубрикой «Контроль» пишут, что «Беспричинный ажиотаж покупателей стал для торговых сетей подарком судьбы». И далее о том, что повышенный спрос на отдельные продукты потянул за собой повышение цен. Меня шокировало слово «беспричинный». Ничего себе! А кто говорил о том, что надо сидеть дома и запастись на некоторое время продуктишками? Понятно, что наученный горьким опытом весьма частых для страны кризисов народ и потянулся за тушенкой, гречкой и спиртным. «Беспричинный», видите ли, ажиотаж… Без причины, как говорят старики, и прыщ не сядет.

Напишут же такое

Но бог с ней, с беспричинностью. Куда интереснее рубрика «Проект». Заинтересовавшись, что же еще придумали наши власти, уткнулся взглядом в заметку, где прочел о том, что за аморальное поведение чиновников предлагается увольнять. Как вы заметили, пока только предлагается. Рубрика, напомню, звучит так: «Проект». То есть пока можно не опасаться, аморализировать по полной! Газета приводит примеры аморального поведения: пьяный чиновник с пьяной любовницей за рулем (кстати, если за рулем подруга, то при чем здесь чиновник, да?). Или: поедание шашлыков в теплой компании во время самоизоляции. Или: полносерьезно высказанные мысли о «макарошках» и т.п. Дочитав заметку, я так и не понял, когда же проект воплотится в жизнь. Думаю, что и никогда: воплощать ведь должны те, о ком идет речь.

Полный абзац

О чем еще можно прочесть в главной газете страны. О видеоэкскурсиях по Третьяковской галерее. Ничего особенного в этом нет, если не считать, что проводит их не кто иной, как Сергей Шнуров, он же Шнур. Понятно, что высокоинтеллигентный, высокообразованный специалист, – тут вопросов нет. И ходит среди классических полотен не в шортах а ля гоп, а в костюме-троечке. И совсем не матерится. И вообще, что я привязался…

А еще политобозреватель Выжутович на голубом глазу пишет, что реальные доходы населения в 2020 году снизятся на 5 %. Интересно, кто ж ему доплачивает за его оптимизм?

Летят утки

Что там у нас дальше? Дальше газета «Труд-7». Все реже попадает на глаза, а вспомните, каким был популярен «Труд»?! Ну да, кто старое помянет… Так вот, здесь пишут, что некий блогер из Китая поставил под сомнение красоту русских женщин. Блогеру не понравилось то, что россиянки зимой носят много теплой одежды, из-за которой выглядят полнее, чем есть на самом деле. Также в России едят много высококалорийных продуктов, из-за чего толстеют. И, исходя из своих наблюдений, китаец заявил, что на самом деле русские женщины вовсе не настолько красивы, как принято считать.

Странно, что по этому поводу нет заявления нашего Министерства иностранных дел. Мы же ничего о китайских женщинах не пишем, хотя, согласитесь, могли бы. Да? Не переставая покачивать возмущенно головой, беру в руки «Комсомолку».

На посошок

В «Комсомольской правде» можно почитать о беседе Путина и Сечина, – здесь полная страница мыслей о Родине. Можно узнать, что французы и испанцы произошли от украинцев, можно намотать себе на ус, что после самоизоляции число разводов вырастет вдвое.

Я бы заострил ваше внимание на публикации о том, что Чечня и Дагестан, несмотря на огромнейшие вложения федерального бюджета, так и не стали туристической Меккой – чиновники заворовались (зарплаты – за два миллиона, правда, рублей в месяц!). Но и тут ничего удивительного.

Так что лучше пробегите взглядом по заметочке о том, как при дележе имущества при разводе состоятельной пары (оба при деньгах), камнем преткновения стал дешевенький кофейный сервиз советского времени. Как поступили юристы? Как им удалось добиться консенсуса? Я-то уже знаю. Чего желаю и вам.