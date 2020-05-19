Авиакомпания Red Wings должна до 2024 года приобрести 60 самолетов SSJ 100

«До 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолетов "Суперджет" и 16 самолетов "МС-21"», – сказал он.

По его словам, одновременно в этой компании будет отрабатываться новая эталонная модель организации сервиса и ремонта для того, чтобы исключить нарекания, в том числе относительно того, что российские самолеты уступают западным. Борисов добавил, что самолеты типа SSJ 100 (региональные самолеты) сейчас будут наиболее востребованы на мировом рынке.

«Практика возобновления перевозок, которую мы наблюдаем в Китае, в Мексике, говорит о том, что самолеты этого типа наиболее востребованы. Поэтому у "Суперджета" серьезный и хороший шанс сейчас проявить себя на рынке», – цитирует Борисова ТАСС.

Газета «Ведомости» сообщала, что «Ростех» планирует поставить Red Wings (авиакомпанию контролирует ОАК, который, в свою очередь, сам входит в «Ростех») до 60 самолетов Sukhoi SuperJet – 100 в течение нескольких лет.

В 2019 году самолет SSJ 100 потерпел катастрофу в аэропорту Шереметьево. Лайнер совершил жесткую посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

СМИ отмечали, что главный эксплуатант лайнера – «Аэрофлот» – считает SSJ 100 наименее безопасным самолетом в своем парке. В феврале 2018 года из всех инцидентов с самолетами «Аэрофлота» более половины пришлось на SSJ 100. Это притом, что у авиакомпании было всего 42 лайнера российского производства из общего парка в 232 машины. Летали SSJ 100 также меньше, чем иностранные самолеты, пишет Meduza.io.

По заявлению «Сухого», SSJ 100 на 10 % экономичнее конкурентов и на 15 % дешевле, а с учетом специальных скидок он мог быть дешевле в несколько раз. Руководители крупнейшего иностранного эксплуатанта SSJ 100 – мексиканской Interjet говорили, что им 10 самолетов обошлись как один лайнер от Airbus. Руководство Interjet, заключая контракт на поставку SSJ 100, говорило про российский лайнер, что это «машина для зарабатывания денег». Примерно в том же духе высказывалась о лайнере и ирландская CityJet.

Однако позже у всех эксплуатантов – российских и иностранных – возникали однотипные проблемы: самолет действительно выигрывал по экономичности, но проигрывал по другому важнейшему экономическому показателю – среднему налету. Например, «Аэрофлот», обладающий самым большим флотом SSJ 100, сообщал, что в среднем лайнеры «Сухого» летают только 3,3 часа в день. Это притом, что даже старые Embraer в России летают 5-6 часов.