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В Благовещенске самосвал сбил мальчика (фото)

В Благовещенске самосвал сбил мальчика (фото)

В Благовещенске в ДТП пострадал 8-летний ребенок-пешеход. Происшествие случилось 18 мая на регулируемом перекрестке улиц Воронкова – Василенко. Мальчик получил травмы.

Как сообщают очевидцы, ребенка сбил самосвал. По информации городского ГИБДД, водитель управляя автомобилем Hino, при выполнении маневра создал опасность для движения и помеху другим участникам дорожного движения, в результате совершил наезд на мальчика 2012 года рождения. Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В тот же день еще в одном ДТП пострадал годовалый ребенок. На пересечении улиц Конной и Кузнечной женщина-водитель, управляя автомобилем NissanTiida, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем ГАЗ. От удара NissanTiida отбросило на стоящий на перекрестке Toyota Vitz. Пассажир 2019 года рождения в Tiida был травмирован. Ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства и получил минимальные травмы, сообщают автоинспекторы.

За прошедшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия. В трех ДТП 3 человека травмировано. Сотрудниками ДПС ГИБДД пресечено 133 нарушения Правил дорожного движения.

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#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • mestny

    mestny
    54 минуты назад

    вот эти уроды на грузовиках и по Ленина носятся всех подрезая!!!

  • zheka_z

    zheka_z
    41 минута назад

    Русским языком написанно,что баба выехала на крассный,а где вы видели грузовики на Ленина им там запрещено,или единицы по спецпропускам

  • Министрелия

    Министрелия
    8 минут назад

    Ужас какой, бедный ребенок.

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