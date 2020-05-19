В Благовещенске самосвал сбил мальчика (фото)

В Благовещенске в ДТП пострадал 8-летний ребенок-пешеход. Происшествие случилось 18 мая на регулируемом перекрестке улиц Воронкова – Василенко. Мальчик получил травмы.

Как сообщают очевидцы, ребенка сбил самосвал. По информации городского ГИБДД, водитель управляя автомобилем Hino, при выполнении маневра создал опасность для движения и помеху другим участникам дорожного движения, в результате совершил наезд на мальчика 2012 года рождения. Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В тот же день еще в одном ДТП пострадал годовалый ребенок. На пересечении улиц Конной и Кузнечной женщина-водитель, управляя автомобилем NissanTiida, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем ГАЗ. От удара NissanTiida отбросило на стоящий на перекрестке Toyota Vitz. Пассажир 2019 года рождения в Tiida был травмирован. Ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства и получил минимальные травмы, сообщают автоинспекторы.

За прошедшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия. В трех ДТП 3 человека травмировано. Сотрудниками ДПС ГИБДД пресечено 133 нарушения Правил дорожного движения.