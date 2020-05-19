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19мая
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сегодня, 09:46 0

МВД получит почти 3 миллиарда рублей на средства защиты от коронавируса

МВД получит почти 3 миллиарда рублей на средства защиты от коронавируса
Фото: serpuhov.ru

Правительство России приняло решение выделить МВД более 2,9 миллиарда рублей на закупку средств защиты и антисептиков из-за распространения коронавируса. Средства выделяются из резервного фонда.

«Выделить МВД России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2 995 480,1 тысячи рублей в целях приобретения средств индивидуальной защиты и антисептических средств для сотрудников органов внутренних дел РФ», – сообщается в документе. Речь идет о мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19.

По данным на начало мая, в аптеках Москвы можно было найти 212 тысяч масок по средней стоимости 22,6 рубля, в Подмосковье – 230 тысяч масок по средней стоимости 26 рублей за штуку. Всего в аптечной сети в наличии было 11,25 миллиона медицинских масок (по средней цене 30,4 рубля) и 2,9 тысячи респираторов (по 35 рублей), 6,06 миллиона антисептических средств по средней цене 142,2 рубля и четыре костюма биозащиты, пишет «Коммерсант».

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#коронавирус #финансы

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