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19мая
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Приамурье занимает 10-е место в ДФО по количеству выявленных случаев COVID-19

Приамурье занимает 10-е место в ДФО по количеству выявленных случаев COVID-19
Фото: инфографика ИЦК

Амурская область занимает десятое место по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Приамурья составляет 29,8. На прошлой неделе регион был на том же месте с показателем 19,0.

Тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляет Камчатский край – 157,1, Еврейская АО –141,0, Магаданская область –130,5. Наименьший показатель у Сахалинской области – 10,2.

По информации на 18 мая ДФО занимает последнее место среди восьми федеральных округов России по количеству выявленных случаев COVID-19 – 6 237 заболевших. Регион также занимает последнюю позицию по количеству выздоровевших – 2 319 человек успешно справились с инфекцией – и седьмое место по количеству умерших – 45 летальных случаев.

Всего в России по данным на 18 мая зафиксировано 290 678 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Больше половины из них в Москве – 146 062 пациентов, далее следует Московская область – 28 290 – и Санкт-Петербург – 10 887 зараженных. Эти же регионы лидируют по количеству выздоровевших и летальных случаев.

Информация предоставлена Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

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#Дальний Восток #коронавирус

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