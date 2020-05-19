Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 миллиона человек

Уровень безработицы в России вырос, число оставшихся без работы достигло 1,6 миллиона человек, сообщил министр труда Антон Котяков. По его словам, ситуация на рынке труда сложилась серьезная, но не катастрофическая.

«Мы рассматривали разные сценарные прогнозы. (...) С учетом тех прогнозных данных, которые мы на сегодняшний день видим, мы понимаем, что у нас на протяжении мая и июня будет расти количество безработных», — сказал министр.

В Минтруде ожидают рост числа безработных до 2,5 миллиона, отметил Котяков. «Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы гораздо выше», — отметил министр.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о почти двукратном росте количества безработных в России к середине мая. «(...) количество зарегистрированных безработных в РФ выросло с 725,8 тысячи человек до 1,434 миллиона человек, то есть практически удвоилось или возросло на 97,6 %», — сказала вице-премьер.

Таким образом, с 12 мая число безработных выросло на 11,5 %, недельный прирост составил около 166 тысяч человек, пишет РБК.

В конце апреля Антон Котяков сообщал, что один из сценариев развития ситуации на рынке труда предполагает рост безработицы до 6 миллиона человек. «Когда мы говорим о 5-6 миллионов человек, о которых сейчас говорит Высшая школа экономики, это, в принципе, одно из сценарных развитий, один из сценариев, которые Министерство труда на сегодняшний день просчитывало у себя», — отмечал министр.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозировал увеличение безработицы до 10 % экономически активного населения (от 6 до 9 миллионов человек), если развитие ситуации будет идти по худшему сценарию. Менее драматичное развитие событий может привести к безработице до 7-8 % экономического населения, сообщал Кудрин.