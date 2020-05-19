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Купальный сезон в Приамурье может пройти по новым правилам

Купальный сезон в Приамурье может пройти по новым правилам
Фото: pixabay.com

22 мая депутаты заксобрания Амурской области рассмотрят в окончательный редакции законопроект об ограничении доступа детей на водоемы. Это реки и озера, не оборудованные как места массового отдыха, где нет спасательных вышек и специалистов, готовых прийти на помощь.

Если документ поддержит парламентское большинство, то детям до 14 лет гулять в этих местах без родителей будет запрещено, сообщается в Инстаграме амурского заксобрания.

«Мы считаем оптимальным именно этот возраст, потому как в 14 лет человек получает паспорт и определенную юридическую ответственность. Кроме того, в 14 лет ребенок все-таки уже способен отвечать за свои поступки и принимать обдуманные решения. Детей более младшего возраста обязательно должны сопровождать родители. Вообще, к работе над этим законом мы приступили потому, что увидели негативную статистику с ростом числа случаев гибели детей на водоемах. Именно на необорудованных водоемах, которых у нас в области немало», – говорит председатель комитета по соцвопросам Андрей Рудь.

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#дети #закон #заксобрание

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Комментарии
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  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Очередная хрень для самооправдания в случае чего(меры приняты,ага!) и сбора штрафов и не более того.

  • Myxira

    Myxira
    18 минут назад

    "Именно на необорудованных водоемах, которых у нас в области немало», – говорит председатель комитета по соцвопросам Андрей Рудь".

    В Благовещенске "именно оборудованные" огласите, весь список, пжлста...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    10 минут назад

    Myxira

    В Благовещенске "именно оборудованные" огласите, весь список, пжлста...



    В одном месте на спичке. Там и мчсы дежурютЪ

    А так ещё в Заречном, но когда мы 2 года назад там отдыхали. Начали 2 девки тонуть, спасали сами. Хорошо парень помог - одну выдернул, вторую с подругой вытащили, а те на вышке даже бровью не повели

  • Oldlord

    Oldlord
    5 минут назад

    Ну не знаю, как можно запретить детям бегать на водоёмы.

    Может быть сейчас по другому, но когда я был мальцом, сбегал на речку без спросу. )

    Проще обустроить места купания, чем реально запретить.

    Хотя, на бумаге можно что угодно написать, но будет ли это работать?

    Может и вправду, послушать ВВЖ и распустить половину нашей думы?

    А остальных разогнать...

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