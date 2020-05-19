Купальный сезон в Приамурье может пройти по новым правилам

22 мая депутаты заксобрания Амурской области рассмотрят в окончательный редакции законопроект об ограничении доступа детей на водоемы. Это реки и озера, не оборудованные как места массового отдыха, где нет спасательных вышек и специалистов, готовых прийти на помощь.

Если документ поддержит парламентское большинство, то детям до 14 лет гулять в этих местах без родителей будет запрещено, сообщается в Инстаграме амурского заксобрания.

«Мы считаем оптимальным именно этот возраст, потому как в 14 лет человек получает паспорт и определенную юридическую ответственность. Кроме того, в 14 лет ребенок все-таки уже способен отвечать за свои поступки и принимать обдуманные решения. Детей более младшего возраста обязательно должны сопровождать родители. Вообще, к работе над этим законом мы приступили потому, что увидели негативную статистику с ростом числа случаев гибели детей на водоемах. Именно на необорудованных водоемах, которых у нас в области немало», – говорит председатель комитета по соцвопросам Андрей Рудь.