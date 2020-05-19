Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:21 0

В Китае из-за возникновения нового очага COVID-19 введен строгий карантин на границе с РФ

В Китае из-за возникновения нового очага COVID-19 введен строгий карантин на границе с РФ
Фото: Ян Линюнь, Синьхуа

В некоторых населенных пунктах, граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, введен строгий карантин. В этом регионе зафиксированы 34 новых случая заражения коронавирусом. Ограничения могут коснуться 108 миллионов человек.

По требованию действующего в городе Цзилинь оперативного штаба по борьбе с пандемией с шести часов утра 13 мая было приостановлено железнодорожное сообщение с другими провинциями: отменены исходящие рейсы, а проходящие через Цзилинь поезда теперь будут следовать без остановок. Приостановлено и автобусное сообщение, в связи с чем Цзилинь фактически оказался отрезанным от остального Китая. Как долго будут действовать эти новые ограничения, не сообщается, пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В связи с новыми ограничительными мерами жители города Цзилинь теперь смогут покинуть его пределы только после получения отрицательного теста на коронавирус или завершения периода нахождения на карантине. Помимо возвращения к режиму самоизоляции, работающая в городе Национальная экспертная группа продолжит обследование нескольких тысяч лиц, которые могли иметь контакты с носителями коронавируса.

Кроме того, в зоне риска оказался и город Шэньян в соседней с провинцией Цзилинь провинции Ляонин, где были зафиксированы бессимптомные случаи заражения. Население Шэньяна составляет 7,7 миллиона человек.

Вспышку распространения коронавирусной инфекции в регионе связывают с заражением 45-летней женщины, работавшей прачкой в управлении общественной безопасности уезда, но вот источник ее заражения до сих пор неясен. Пациентка не контактировала с приезжими, а местных случаев заражения на территории не было больше двух месяцев, сообщает «Российская газета».

Провинция Цзилинь находится на границе с Россией и КНДР, в последние дни там выявлено несколько десятков новых случаев COVID-19. Сообщается, что новые случаи могут быть вызваны контактами с людьми, приехавшими из России и зараженными COVID-19.

Впервые вспышку нового заболевания зарегистрировали в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших в мире превысило 4,5 миллиона человек.

Просмотров всего: 753

#Китай #коронавирус

распечатать


Общество 2

Китайский блогер усомнился в красоте русских женщин: обзор прессы
Коронавирус

МВД получит почти 3 миллиарда рублей на средства защиты от коронавируса
Коронавирус

Приамурье занимает 10-е место в ДФО по количеству выявленных случаев COVID-19

Коронавирус 3

В Приамурье общее количество контактных лиц с заболевшими COVID-19 составило 795
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь