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19мая
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сегодня, 09:15 3

В Приамурье общее количество контактных лиц с заболевшими COVID-19 составило 795

В Приамурье общее количество контактных лиц с заболевшими COVID-19 составило 795
Фото: pixabay.com

В Амурской области общее количество контактных лиц с заболевшими COVID-19 составило 795 человек, информирует сайт правительства региона утром 19 мая. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

На изоляции по месту жительства в регионе находятся 748 человек, в изоляторах – 47, в обсерваторе – 0.

По состоянию на 18 мая в Амурской области коэффициент распространения инфекции составляет 0,8. Показатель тестирования – 118,4 на 100 тысяч населения. Свободный коечный фонд – 56,2 %.

По состоянию на 18 мая в регионе проведено 28 339 исследований на COVID-19, в том числе за последние сутки – 1 274.

Как сообщало Амур.инфо, по данным на 18 мая в Амурской области с нарастающим итогом выявлено 238 случаев COVID-19. Из них 54 завершились выздоровлением.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Фейковый заголовок

  • amurskyi_rotan

    amurskyi_rotan
    55 минут назад

    Так еще вчера было около 900...

  • Tуман

    Tуман
    19 минут назад

    amurskyi_rotan

    Так еще вчера было около 900...



    Вчера было 899, видимо у 104 человек не подтвердился диагноз.

    Ну или калькулятор сломался в оперативном штабе

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