В Приамурье общее количество контактных лиц с заболевшими COVID-19 составило 795

В Амурской области общее количество контактных лиц с заболевшими COVID-19 составило 795 человек, информирует сайт правительства региона утром 19 мая. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

На изоляции по месту жительства в регионе находятся 748 человек, в изоляторах – 47, в обсерваторе – 0.

По состоянию на 18 мая в Амурской области коэффициент распространения инфекции составляет 0,8. Показатель тестирования – 118,4 на 100 тысяч населения. Свободный коечный фонд – 56,2 %.

По состоянию на 18 мая в регионе проведено 28 339 исследований на COVID-19, в том числе за последние сутки – 1 274.

Как сообщало Амур.инфо, по данным на 18 мая в Амурской области с нарастающим итогом выявлено 238 случаев COVID-19. Из них 54 завершились выздоровлением.