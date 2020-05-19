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Выбор читателей за 18 мая

Выбор читателей за 18 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 18 мая.

В Приамурье зафиксировано 16 новых случаев COVID-19

18 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 16 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 238 случаев новой коронавирусной инфекции. Больше всего – 10 случаев – зарегистрировано в Благовещенске.

Стало известно, кому в России в первую очередь будут делать прививки от коронавируса

Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска. Об этом рассказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Благовещенский мост через Зею снова полностью перекроют

Мост через Зею будет полностью перекрыт для движения в ночь с 19 на 20 мая. С 20:00 19 мая компания «УСК "Мост"» приступает к аварийно-восстановительным работам на 22-м пролете моста (направление на выезд из Благовещенска). Открыть движение планируется к 06:00 20 мая.

В Благовещенске жильцам дома на набережной не дают покоя отдыхающие с кальяном и алкоголем (видео)

На набережной Благовещенска с наступлением тепла горожане стали устраивать гонки, пикники с кальяном, крепкими напитками и даже мини-мангалами. Все это зачастую сопровождается громкой музыкой, криками, даже по ночам. И создает большой дискомфорт тем, кто живет в стоящих на набережной домах.

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#Обзор #интернет #СМИ

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