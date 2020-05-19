На въезде в Шимановск началась дезинфекция транспорта

Фото: Амурское управление ветеринарии и племенного живодноводства

Сотрудниками амурского управления ветеринарии с 30 апреля аналогичная работа ведется и на въезде в Свободный, сообщает пресс-служба ведомства.

Для дезинфекции автомобилей в обоих городах успешно используются новые генераторы холодного тумана, которые компания «Доброфлот» передала управлению ветеринарии и муниципалитетам на прошлой неделе. Приборы значительно ускорили процесс обработки входящего транспорта.

«На въездах в город оборудовано два КПП. Один из них располагается на пути с федеральной автодороги "Амур", второй — у выхода на так называемую Кумарскую трассу. Для дезинфекции транспорта привлечено две единицы спецтехники (ДУКи) и четыре сотрудника управления ветеринарии, которые работают посменно. Поскольку город выделил в помощь людей, которые занимаются ручной дезинфекцией с помощью опрыскивателей, этого количества специалистов вполне достаточно. Сотрудники управления обеспечены жильем и питанием», — рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

В Свободном, где действуют аналогичные ограничительные меры, в настоящий момент на 3 КПП посменно работают 32 сотрудника управления ветеринарии. Каждый день специалисты в обязательном порядке проходят термометрию и соблюдают все необходимые меры безопасности.

Въехать и выехать из Свободного и Шимановска можно только по специальным пропускам. При этом каждый автомобиль обрабатывается дезинфицирующим противовирусным веществом. Эта работа ведется в круглосуточном режиме силами амурского управления ветеринарии, поскольку у него есть специализированная техника и сотрудники, имеющие необходимый опыт. При вспышках серьезных эпизоотий, таких, к примеру, как прошлогодние случаи АЧС, выставление блок-постов и дезинфекция транспорта ведется аналогично.

Пока планируется, что дезинфекция транспорта будет вестись до 31 мая.