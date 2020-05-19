Гороскоп 19 мая: Рыбы прислушаются к себе, а Тельцам необходимо положиться на интуицию

Восход Солнца: 04:36

Заход Солнца: 20:15

Солнце в Тельце.

Овен. Несмотря на обилие энергии, астрологи не советуют Овнам начинать что-то новое, лучше разберитесь с работой, которую надо бы закончить еще в прошлом месяце. Вам захочется праздника души, полноценного отдыха и счастья в личной жизни. Не много ли, для одного дня? Хотя, все возможно, если не лежать на диване и просто мечтать.

Телец. Принимайте решения, не обдумывая, сегодня интуиция подскажет выход из любой ситуации. Могут возникнуть небольшие проблемы с работой, потому как Вы никак не можете на ней сосредоточиться, думая о личных взаимоотношениях.

Близнецы. Звезды призывают не доверять малознакомым людям, особенно если они зовут Близнецов в рискованное дело. Вам сегодня по плечу любая задача, если не будете отвлекаться на бесполезные дела, например, споры.

Рак. Вы настроены на борьбу и имеете все шансы победить, осталось только выбрать соперника, триумф над которым принесет больше всего преференций. На работе все будет стабильно, Вы сможете выключить компьютер, прийти домой и не вспоминать о своих обязанностях весь вечер.

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Лев. Вы можете упустить достаточно перспективное предложение из-за врожденной медлительности, отбросьте хотя бы на время свой легендарный скептицизм и просто попробуйте, потом все просчитаете. Старайтесь соблюдать баланс между работой и отдыхом, вечером уделите время семье.

Дева. На первый взгляд Вы мало интересуетесь всей этой романтикой. Но на горизонте появился человек, который сумел Дев заинтересовать, и пора подать ему знак. Астрологи советуют изменить образ или модель поведения, чтобы привлечь к себе интересных и новых людей.

Весы. Если в этот день достойно воспринять как положительные, так и отрицательные новости, можно существенно улучшить свою репутацию. Можете смело рассчитывать на интересное предложение по работе и награду за уже закрытые сделки или задачи от начальства.

Скорпион. Обратите внимание, что собственные сомнения мешают вам двигаться вперед! Пора провести серьезную работу над собой. Астрологи советуют не переступать грани морали, даже если ваше честолюбие возрастет до невиданных ранее высот.

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Стрелец. Не скромничайте сегодня, если спросят, смело рассказывайте о своих достижениях и успехах. Рядом может оказаться человек, которого эти слова привлекут и заставят задуматься о сотрудничестве с Вами. Задумайтесь над долгосрочными проектами, которые будут приносить прибыль годами.

Козерог. Не стоит сегодня переживать, даже если проблема, на первый взгляд, кажется существенной. Небольшие недоразумения с друзьями не испортят Вам настроение, однако из-за эмоций Вы можете решиться на экстремальный поступок, о котором потом пожалеете.

Водолей. Какую-то часть дня придется посвятить коррекции своих планов. Также астрологи не советуют много тратить сверх запланированного бюджета. Не позволяйте злым людям испортить Вам настроение, не прислушивайтесь к их словам.

Рыбы. Не гонитесь за высокими одноразовыми прибылями, лучше подумайте об увеличении своего постоянного дохода. Но не слишком прислушивайтесь к чужим идеям, больше доверяйте себе. Вы будете много общаться с людьми, получите интересные советы, да и сами поможете окружающим важными рекомендациями.

Астролог: Вальдемар Небоходцев