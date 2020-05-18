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сегодня, 20:31 6

Одиннадцать амурчан с коронавирусом лечатся на дому

Одиннадцать амурчан с коронавирусом лечатся на дому
Фото: pixabay.com

Специалисты рассмотрели возможность направления пациентов с коронавирусной инфекцией без клинических проявлений на амбулаторное лечение, и несколько дней первые 11 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечатся дома. Они находятся под усиленным наблюдением и не выходят за пределы жилья.

«За их состоянием здоровья установлено стабильное регулярное медицинское наблюдение. Каждый из них подписал документы, строго регламентирующие их обязанность находиться дома и следовать всем предписаниям медиков», – пояснила ведущий консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи минздрава Амурской области Оксана Симонова.

Она уточнила, что речь идет лишь о пациентах с бессимптомной формой течения заболевания. В каждом случае вопрос о возможности амбулаторного лечения принимает лечащий врач на основании результатов проведенных исследований, сообщает амурское правительство.

Однако такая практика не будет распространяться на инфицированных беременных женщин, детей, лиц старше 65 лет – они будут получать противовирусную терапию в стационаре даже при отсутствии симптомов COVID-19.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Metis

    Metis
    45 минут назад

    Это что, шутка такая?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    42 минуты назад

    Нет, может быть койко- мест не хватает.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    42 минуты назад

    Вы думаете, что все 290 тыщ лежат в стационарах?

  • амурская алена

    амурская алена
    39 минут назад

    Зря,у нас что мест нет,для лечения,это же не Москва.

  • Вета007

    Вета007
    37 минут назад

    Ну теперь хоть не так страшно заразиться... Может хоть в нашу распрекрасную больницу не положат..

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    14 минут назад

    На дому от коронавируса лечиться грустно и одиноко. Разнообразие необходимо. Напрмер выезд на природу, вождение коронавирусного хоровода, песни, забавы, секс.

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