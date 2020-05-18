Одиннадцать амурчан с коронавирусом лечатся на дому

Специалисты рассмотрели возможность направления пациентов с коронавирусной инфекцией без клинических проявлений на амбулаторное лечение, и несколько дней первые 11 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечатся дома. Они находятся под усиленным наблюдением и не выходят за пределы жилья.

«За их состоянием здоровья установлено стабильное регулярное медицинское наблюдение. Каждый из них подписал документы, строго регламентирующие их обязанность находиться дома и следовать всем предписаниям медиков», – пояснила ведущий консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи минздрава Амурской области Оксана Симонова.

Она уточнила, что речь идет лишь о пациентах с бессимптомной формой течения заболевания. В каждом случае вопрос о возможности амбулаторного лечения принимает лечащий врач на основании результатов проведенных исследований, сообщает амурское правительство.

Однако такая практика не будет распространяться на инфицированных беременных женщин, детей, лиц старше 65 лет – они будут получать противовирусную терапию в стационаре даже при отсутствии симптомов COVID-19.