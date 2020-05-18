В Благовещенске на детской площадке на набережной прокладывают новые тротуары (фото)
На детской площадке, которая находится на набережной Амура в Благовещенске, появятся новые тротуарные дорожки. Их уже начали обустраивать. Сделать здесь еще несколько тротуаров предложили на общественных слушаниях.
Они состоялись в «Точке кипения» в декабре прошлого года и были посвящены благоустройству набережной между улицами Шевченко и Пионерской. Однако главным предметом обсуждения тогда стало благоустройство и улучшение детской площадки.
Изучив протоптанные участки на газоне, дизайнеры предложили увеличить число тропинок, ведущих к игровым сооружениям, заменить покрытие из резиновой крошки на натуральные материалы песок, траву, гальку. А также установить деревянные игровые конструкции.
В администрации Благовещенска сообщили, что сейчас ведутся подготовительные работы по дальнейшему обустройству детской площадки. Подробнее об этом в мэрии обещали рассказать позднее.
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