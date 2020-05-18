Амурские педагоги с 1 сентября будут получать доплату

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С 1 сентября в Приамурье педагоги будут получать дополнительные выплаты за классное руководство. Соответствующий законопроект подготовлен ко второму чтению комитетом по вопросам социальной политики амурского заксобрания.

Он устанавливает размер ежемесячного денежного вознаграждения 5 000 рублей и определяет источником финансирования обязательства областной и федеральный бюджеты. Выплата вознаграждения за классное руководство будет осуществляться с применением районных коэффициентов и северных процентных надбавок. То есть по расчетам, доплата в Амурской области составит от 6 до 8 тысяч рублей в месяц.

В окончательном варианте законопроект будет рассмотрен Законодательным собранием Амурской области 22 мая и вступит в силу с 1 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Также в мае парламенту предстоит утвердить изменения в областной закон о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей. Они касаются ограничения доступа несовершеннолетних на водоемы, не отнесенные органами местного самоуправления к местам массового отдыха, без родителей или заменяющих их лиц. Согласно редакции второго чтения запрет будет распространяться на детей до 14 лет.

«Мы считаем оптимальным именно этот возраст, потому как в 14 лет человек получает паспорт и определенную юридическую ответственность. Кроме того, в 14 лет ребенок все-таки уже способен отвечать за свои поступки и принимать обдуманные решения. Детей более младшего возраста обязательно должны сопровождать родители. Вообще к работе над этим законом мы приступили потому, что увидели негативную статистику с ростом числа случаев гибели детей на водоемах. Именно на необорудованных водоемах, которых у нас в области немало», – прокомментировал Андрей Рудь.