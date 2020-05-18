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В Белогорске дезинфицируют территории детских садов

В Белогорске дезинфицируют территории детских садов
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске проводят дезинфекционную обработку территорий детских садов. Мероприятия выполняются по поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова в рамках исполнения постановления губернатора Амурской области Василия Орлова с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Санобработка осуществляется силами управления по делам ГО и ЧС и Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

«18 мая провели дезинфекцию территории детского сада № 1 площадью более 8 тысяч квадратных метров с применением хлорсодержащего спецсредства, – рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Иван Пивкин. – Это быстрорастворимое таблетированное средство, обладающее антимикробной активностью и рекомендованное для использования в лечебно-профилактических, общественных учреждениях, в том числе и в образовательных организациях».

Распыление препарата осуществляется по всем наружным поверхностям при помощи автоматических генераторов тумана и ранцевых помповых распылителей. Каждый из них вмещает около 20 килограммов раствора. Все мероприятия по дезинфекции проводятся по утвержденному графику с соблюдением санитарных требований и норм в отсутствие на улице детей и взрослых.

Накануне из областного центра в управление поступили еще один ранцевый распылитель и генератор холодного тумана. Их предоставила в рамках гуманитарной помощи региону приморская торгово-производственная компания «Доброфлот».

Санитарная обработка будет проведена во всех учреждениях дошкольного образования в Белогорске. Площадь обработанной территории в совокупности составит более 125 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #коронавирус

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