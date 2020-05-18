Благовещенский мост через Зею снова полностью перекроют

Мост через Зею будет полностью перекрыт для движения в ночь с 19 на 20 мая. С 20:00 19 мая компания «УСК "Мост"» приступает к аварийно-восстановительным работам на 22-м пролете моста (направление на выезд из Благовещенска). Открыть движение планируется к 06:00 20 мая.

Такое решение принято на заседании оперативного штаба, прошедшего в министерстве транспорта и дорожного хозяйства. В состав рабочей группы включены представители всех заинтересованных ведомств и структур: подрядчики, субподрядчики, ГИБДД и УМВД, представители регионального минтранса и администрации города Благовещенска.

За ночь дорожники должны поменять 6 плит. Асфальтное покрытие будет восстановлено позднее, одновременно на двух полосах дефектных участков. На время аварийно-восстановительных работ на вновь установленных плитах по левой полосе, по которой осуществляется движения автомобилей, будет обустроен деревянный настил.

К подготовительным и демонтажным работам, которые не влекут дополнительного перекрытия, дорожники приступят с утра 19 мая.

В связи с началом активных работ на мосту прогнозируются значительные заторы в обоих направлениях. Во избежание многочасового ожидания администрация города Благовещенска ещё раз призывает жителей города и области по возможности отложить все поездки, связанные с пересечением моста.

В случае необходимости, для обеспечения безопасности движение транспорта по мосту может быть перекрыто полностью на неопределённое время, сообщает амурское правительство.