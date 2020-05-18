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18мая
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сегодня, 18:30 15

Благовещенский мост через Зею снова полностью перекроют

Благовещенский мост через Зею снова полностью перекроют

Мост через Зею будет полностью перекрыт для движения в ночь с 19 на 20 мая. С 20:00 19 мая компания «УСК "Мост"» приступает к аварийно-восстановительным работам на 22-м пролете моста (направление на выезд из Благовещенска). Открыть движение планируется к 06:00 20 мая.

Такое решение принято на заседании оперативного штаба, прошедшего в министерстве транспорта и дорожного хозяйства. В состав рабочей группы включены представители всех заинтересованных ведомств и структур: подрядчики, субподрядчики, ГИБДД и УМВД, представители регионального минтранса и администрации города Благовещенска.

За ночь дорожники должны поменять 6 плит. Асфальтное покрытие будет восстановлено позднее, одновременно на двух полосах дефектных участков. На время аварийно-восстановительных работ на вновь установленных плитах по левой полосе, по которой осуществляется движения автомобилей, будет обустроен деревянный настил.

К подготовительным и демонтажным работам, которые не влекут дополнительного перекрытия, дорожники приступят с утра 19 мая.

В связи с началом активных работ на мосту прогнозируются значительные заторы в обоих направлениях. Во избежание многочасового ожидания администрация города Благовещенска ещё раз призывает жителей города и области по возможности отложить все поездки, связанные с пересечением моста.

В случае необходимости, для обеспечения безопасности движение транспорта по мосту может быть перекрыто полностью на неопределённое время, сообщает амурское правительство.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Karagach

    Karagach
    2 часа назад

    Очень сомнительно, что за 10 часов они смогут заменить 6 плит

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Зачем тогда эстакаду на пару дней надо было городить? Почём она кстати обошлась, с установкой?

  • Медвепут

    Медвепут
    2 часа назад

    Деревянный настил это другое дело, это прорыв! Не то что какие то там эстакады....

  • White Wolf

    White Wolf
    1 час назад

    Главное, чтобы при демонтаже-монтаже плит не сломались остальные, на которых будет кран стоять. Лучьше таким делом с воды заниматься

  • White Wolf

    White Wolf
    1 час назад

    Главное, чтобы при демонтаже-монтаже плит не сломались остальные, на которых будет кран стоять. Лучьше таким делом с воды заниматься

  • google_Ivan Nikitin

    google_Ivan Nikitin
    1 час назад

    да закройте вы его на сутки и сделайте всё, к чему эти движения???

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    Там чтото не такс плитами? Мне кажется там проблемы с балками, на которых эти плиты лежат.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    1 час назад

    Одного не понимаю, почему Епархия не обплыла с иконами сей мост? Проблема же решаема.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Прекрасное далеко

    Одного не понимаю, почему Епархия не обплыла с иконами сей мост? Проблема же решаема.



    не подсказывайте им

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    google_Ivan Nikitin

    да закройте вы его на сутки и сделайте всё, к чему эти движения???



    Действительно закройте уже на сутки и сделайте всё как следует без суеты, для экстренных больных можно держать пароход под парами на Худино или боюсь произнести вертолёт.

  • витек

    витек
    30 минут назад

    Нет у нас РУКОВОДИТЕЛЯ-ХОЗЯИНА, ни мэра ни губернатора, одни назначенцы и клерки.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    28 минут назад

    А кстати экскурсии к мосту в Китай проводятся сейчас?Ужасно хочеться съездить посмотреть.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    26 минут назад

    PasterЗачем тогда эстакаду на пару дней надо было городить? Почём она кстати обошлась, с установкой?


    Это пожертвования православных прихожан.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    25 минут назад

    White WolfГлавное, чтобы при демонтаже-монтаже плит не сломались остальные, на которых будет кран стоять. Лучьше таким делом с воды заниматься


    Мне кажется после этой реконструкции он совсем сломается.

  • одна из....

    одна из....
    8 минут назад

    ой чую не выдержит ентот мост таких переделок

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