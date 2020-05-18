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сегодня, 19:02 7

В России впервые с 1 мая выявили меньше 9 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

В России впервые с 1 мая выявили меньше 9 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
Фото: pixabay.com

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за последние сутки на 8 926 человек. Впервые с 1 мая этот показатель зафиксировали на уровне ниже 9 тысяч. В настоящее время в РФ 290 678 заразившихся во всех регионах страны, сообщили в оперативном штабе.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 3 238, до 146 062. В воскресенье в штабе сообщали о 3 855 случаях. В столице выявляют меньше четырех тысяч инфицированных уже третий день подряд. Суточный рост числа заразившихся в городе вновь уменьшился – с 2,8 % до рекордно низких 2,3 %. Также выявлены за сутки 921 случай в Московской области, 425 – в Санкт-Петербурге, 279 – в Нижегородской области, 130 – в Свердловской области, 117 – в Саратовской, 115 – в Брянской, 109 – в Калужской, 107 – в Красноярском крае, 106 – в Ульяновской области, 103 – в Ярославской.

Симптомов нет у 3 557 (40,1 %) выявленных в России за сутки пациентов с коронавирусом.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России до 70 209. За сутки выписали еще 2 836 человек. По подсчетам ТАСС, доля уже вылечившихся в стране превысила 24 %. Так, за сутки в Москве выписали 1 423 человека, в Подмосковье – 273, в Дагестане –102, в Краснодарском крае и Башкирии – 62 и 52 соответственно.

Число летальных исходов увеличилось до 2 722. За сутки умер 91 человек против 94 днем ранее. Условный уровень смертности из-за коронавирусной инфекции увеличился с 0,93 % до 0,94 %. Как уточнили в оперативном штабе, большая часть новых летальных случаев зафиксирована в Москве – 77. В Санкт-Петербурге умерли пять человек, по два – в Приморье и Ставропольском крае, по одному – в Ярославской и Самарской областях, Краснодарском крае, Забайкалье и Чечне.

Впервые с начала вспышки доля остальных регионов кроме Москвы и Подмосковья превысила 40 %. В них выявлено в общей сложности 116 326 случаев заражения. В первую десятку по числу инфицированных, кроме Москвы и Подмосковья, входят Санкт-Петербург, Нижегородская область и Дагестан, а также Свердловская область, Краснодарский край, Мурманская, Тульская и Калужская области.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    Зато в АО - 16!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Вчера Попова, выступая в Новостях заявила, что, во всех субъектах наметился устойчивый спад числа заражённых коронавирусом и в этом же блоке новостей, диктор сообщает об ухудшении обстановки в Дагестане, о возобновлении ограничительных мер в Приморье (за сутки + 70 случаев). У нас вчера 10, сегодня 16... Зашибистический спад!!!

  • Ворокин

    Ворокин
    1 час назад

    Сказано- "меньше стало", значит так и есть, а Дагестан и Приморье привлечь за распространение фейков. А то не в общем русле плывут

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    1 час назад

    Слава тебе Господи! А все Владимир Владимирович Путин. После его слов все наладилось. Возрадуйтесь, православные!

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    главное правильно посчитать

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Статистика - лукавая, продажная бабенка!

  • full

    full
    57 минут назад

    Нуачо. Всего 8900. Десять дней и как Китай. Еще десять дней и еще раз, как Китай. Только в Китае жителей в 10 раз больше, чем в России, это по минимуму. В результате имеем вполне себе количественный результат эффективности применяемых мер. В ДЕСЯТКИ РАЗ МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНО, ЧЕМ В КИТАЕ, У нас нынче вполне себе приемлемо привлекать иностранных специалистов. Так пригласите китайцев, пусть они руководят, если сами не в силах.

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