Александр Козлов: на Дальнем Востоке аппаратами ИВЛ оборудовано больше тысячи койко-мест

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал, как Дальний Восток готов к борьбе с коронавирусом и как пандемия влияет на жизнь и экономику дальневосточных регионов. В частности, под вопросом пока остается проведение Восточного экономического форума.

Об этом шла речь в интервью РИА Новости, поводом к разговору стала вторая годовщина работы Александра Козлова на посту министра. Амур.инфо публикует фрагменты интервью.

– Насколько Дальний Восток готов к борьбе с коронавирусом? Как регионы готовились и готовятся: везде ли этот процесс шел гладко или были какие-то проблемы? Как сейчас обстоят дела в дальневосточных регионах?

– Дальний Восток с первых дней пандемии начал наращивать объемы по медицинскому оборудованию, по обеспечению койкомест, по средствам индивидуальной защиты. Огромную помощь, как и другим субъектам страны, конечно, оказывает правительство РФ. Почти 18 миллиардов рублей выделено Дальнему Востоку. Сюда входят деньги на дополнительное создание и перепрофилирование коечного фонда, покупку автомобилей скорой медицинской помощи, на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Очень масштабная работа идет, очень кропотливая и при этом быстрая. Ведь от скорости зависит итог. Полная мобилизация всех федеральных и региональных структур. Каждую неделю мы под председательством вице-премьера, полпреда в ДФО Юрия Петровича Трутнева собираемся (по видеоконференцсвязи) и сверяемся с каждым дальневосточным регионом: чего не хватает, где надо усилиться или, наоборот, все по плану. В случае необходимости оперативно помогаем субъектам. Скажу так, идеальных территорий не было, помогали всем.

Если в цифрах, то сейчас в округе фактически развернуто 6468 койкомест. Это 158,41 процента от нормативных 4 083. Аппаратами ИВЛ оборудовано 1 043 койкоместа. Кроме этого, дополнительно на случай эскалации ситуации с заболеваемостью коронавирусом медицинские организации в кратчайшие сроки за счет имеющихся фондов могут перевести на режим изоляции дополнительно еще 3 840 койкомест. По данным органов исполнительной власти субъектов округа, медицинские учреждения обеспечены тестами на 105,4 процента при запасе в среднем по округу на 21 день.

– Вице-премьер РФ Юрий Трутнев поручал вам выделить дополнительные средства для закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты врачей за счет Фонда развития Дальнего Востока. Что и сколько уже закуплено и доставлено?

– Да, это дополнительная программа помощи Дальневосточному федеральному округу. Ее цель – закупка средств индивидуальной защиты для дальневосточных медиков, а также прямая финансовая помощь регионам Дальнего Востока. Фонд развития Дальнего Востока совместно с крупными компаниями, реализующими инвестиционные проекты на Дальнем Востоке, а также имеющими на территории региона действующие предприятия, выделили 950 миллионов рублей.

Дальневосточным медикам в общем итоге будет передано 289 тысяч защитных комбинезонов, 206 тысяч защитных очков, 408 тысяч респираторов, 200 тысяч пар медицинских перчаток. Кроме того, в Бурятию, Забайкалье, на Камчатку, в Магаданскую область и Еврейскую автономную область перечислены 300 миллионов рублей. На эти средства закуплено оборудование для региональных больниц.

К программе уже присоединились более двадцати организаций: ВЭБ.РФ, фонд Романа Абрамовича, ПАО «Сибур-холдинг», ПАО «Полюс», «Евраз», ПАО «Русгидро», АО «Русская медная компания», УК «Колмар», ГК «Русагро», холдинг RFP, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco, Baker Hughes и ряд других компаний.

– Переходя к экономике, как вы оцениваете, текущий кризис сильно ударит по развитию Дальнего Востока? Будут ли темпы развития замедлены и насколько?

– Сейчас специалисты различных отечественных экономических институтов готовят прогнозы, насколько пострадает российская экономика из-за ограничений, вызванных пандемией. Но пока она продолжается, на мой взгляд, реальные масштабы оценить сложно. Все зависит от того, как будут дальше развиваться события. Конечно, потери будут. Это уже видно по туристической сфере, авиаперевозкам, падению оборотов торговли непродовольственных товаров, снижению показателей внешнеторгового оборота – за три месяца 2020 года он просел на 5,4 %.

Наше правительство уже подготовило ряд беспрецедентных мер по поддержке экономики, в том числе для малого и среднего бизнеса, семей с детьми.

– Президент Владимир Путин проводил ряд совещаний по ситуации в различных отраслях на фоне вызванного коронавирусом кризиса. Если рассматривать развитие Дальнего Востока как отдельную отрасль, в каком она состоянии? Какие риски вы видите? И наоборот, какие могут появиться точки роста?

– Дальний Восток – это 40 % территории нашей страны. Он очень разнороден, и я бы не стал рассматривать его развитие как отдельную отрасль. Прежде всего потому, что везде требуются разные подходы. К добыче и переработке полезных ископаемых – один, в сельском хозяйстве на юге региона – совершенно другой.

Все же риски, конечно, есть. Дальний Восток в последние годы демонстрирует устойчивый рост промышленного производства: за пять лет он вырос на 24,1 %, это почти в три раза выше, чем в среднем по России. Большой вклад в этот процесс вносят производства, которые появились в регионе благодаря новой экономической политике. На сегодня у нас в разной стадии реализуется более 2,3 тысячи таких проектов, в дальневосточную экономику уже вложено 1,19 триллиона рублей, а в ближайшие три-четыре года, по мере ввода новых производств, эта сумма должна увеличиться почти в четыре раза. Создано более 50 тысяч рабочих мест.

По всему Дальнему Востоку строится и модернизируется социальная инфраструктура, более 800 объектов будет готово до 2022 года. Программа действует с 2018 года, уже построено и реконструировано 500. Это школы, детские сады, спорткомплексы, дороги, коммунальная инфраструктура; то, чего не хватает в регионах, а региональные и местные бюджеты просто не потянут их строить. В апреле правительство РФ одобрило выделение дополнительных средств, это 2,9 миллиарда рублей, на новые объекты Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской, Еврейской и Магаданской областей. А всего выделяется почти 100 миллиардов рублей на социальную инфраструктуру. Важно, чтобы и новые, и стройки, которые идут, не остановились. Люди ждут эти объекты.

Что касается новых возможностей, думаю, после окончания пандемии напишут целые труды о том, какие сферы получили мощный импульс развития. Это и электронная коммерция, и IT-технологии в целом, и дистанционные образовательные программы. Уверен, в сфере здравоохранения произойдет серьезный скачок развития.

– Развитие Дальнего Востока всегда было связано с работой с инвесторами, в основном иностранными, из стран АТР. Эта работа была парализована из-за ситуации с коронавирусом и закрытия границ? Есть ли какие-то проекты в ДФО, которые пострадали из-за невозможности поездок инвесторов? Или все это тоже решается в онлайн-режиме?

– Российский Дальний Восток – часть Азиатско-Тихоокеанского региона, и безусловно, экономические и культурные связи со странами АТР глубокие. Конечно, эпидемиологическая ситуация в мире, в Китае – эта страна первой пострадала от вируса, наложила свой отпечаток на бизнес-процессы, на деловую активность, но она далеко не парализована. Да это и невозможно в современном мире. Министерство, наши институты развития продолжают работу с иностранными инвесторами, в том числе и потенциальными. Более того, и раньше большая часть вопросов решалась онлайн. Конечно, приходится переносить сроки визитов инвесторов на Дальний Восток, в связи с этим есть сдвиги по срокам реализации проектов, пока несущественные, будем надеяться, что в ближайшем времени ситуация с вирусом стабилизируется и постепенно сойдет на нет.

Производства с участием иностранных инвестиций, которые уже работают, выпускают продукцию, находятся в равных условиях со всеми остальными. Мы помогаем и будем помогать им справиться с временными трудностями, с которыми им сейчас приходится сталкиваться.

Через дальневосточные пункты пропуска сегодня пока ограничено перемещение граждан, это связано уже с эпидемиологической ситуацией в России. Но, безусловно, это временная мера. Изменится ли взаимодействие с китайскими партнерами после окончания пандемии. Думаю, что да. Сейчас мы видим, как в считанные дни привычная жизнь может измениться. Уже сейчас разрабатываются подходы, при которых сотрудничество будет еще более устойчивым. Важно помогать друг другу. Наша страна помогала КНР, когда там ситуация была непростая, затем Китай, в свою очередь, отправил в Россию гуманитарную помощь. Вот это и есть настоящие дружеские отношения, и мы ценим это.

– Есть ли проекты и производства, которые пострадали из-за вводимых регионами ограничений по самоизоляции и карантинных мер?

– Пострадал прежде всего туристический сектор. Так, крупнейший в стране гостинично-развлекательный комплекс «Приморье» приостановил свою работу. Комплекс – один из крупных налогоплательщиков региона, и конечно, это чувствительно. Но как только ситуация стабилизируется, уверен, все будет наверстано.

А вообще, на Дальнем Востоке так же, как и по стране, самоизоляция ударила в первую очередь по гостиничному и туристскому бизнесу, по сфере услуг (парикмахерские, салоны), по предприятиям общественного питания.

– Держите ли вы на контроле ситуацию с выплатой зарплат предприятиями на Дальнем Востоке в условиях кризиса? Везде ли ситуация штатная или есть проблемы, требующие вмешательства?

– Глава государства дал ряд поручений в этой сфере, в том числе и 11 мая. Это касается и поддержки приоритетных отраслей экономики, предоставления государственной субсидии на выплату зарплат для малого и среднего бизнеса. Запускается специальная кредитная программа поддержки занятости. Предприятия смогут взять кредит всего под 2 % непосредственно как на выплату зарплаты, так и на рефинансирование ранее взятых кредитов. При определенных условиях списывается часть кредита и процентов. Это беспрецедентные меры поддержки. Безусловно, мы, как и всегда, будем держать тесную связь с регионами, чтобы поручения президента РФ выполнялись.

Здесь важна еще одна вещь – обеспечить устойчивость дальневосточной экономики в целом. Сейчас формируется всероссийский список системообразующих предприятий и организаций, которым будет оказана государственная поддержка. Из 1 151 компании, которые на данный момент включены в список, 113 осуществляют свою деятельность на Дальнем Востоке. Этот список мы готовили совместно с регионами, отстаивали на комиссии каждую позицию.

В эти 113 вошли предприятия транспортной инфраструктуры (аэропорты, авиакомпании, ж/д перевозчики), а также крупные производства, обеспечивающие занятность большого количества людей, такие как «Спаскцемент», «Доброфлот», «Дальлеспром», «Саханефтегазсбыт» и другие.

Повторюсь, этот список еще не конечен, в него мы уже готовим дополнения, которые будут рассмотрены на правительственной комиссии под председательством первого вице-премьера Андрея Рэмовича Белоусова. Это порядка 16 компаний.

– Есть ли у министерства и лично у вас прогноз развития ситуации? Когда, по вашим оценкам, мы все в целом и Дальний Восток в частности вернемся к нормальной жизни?

– Знаете, сегодня в ходу шутка: откуда в стране взялось столько вирусологов, нормальные же политологи были. Если серьезно, прогнозы должны делать специалисты. Сейчас мы видим множество мнений различных ученых, часть прогнозов уже не оправдалась. Связано это, по-видимому, с тем, что с подобной угрозой современный мир не сталкивался. Ясно одно – от каждого из нас зависит, как скоро мы с этим справимся.

– Продолжая тему возвращения к нормальной жизни, будет ли Восточный экономический форум в этом году? Ведется ли подготовка к нему или он также может быть отменен? Если он все-таки пройдет, как может измениться формат и темы форума?

– Рано об этом говорить: все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Для нас главное – это здоровье и жизнь людей.

– Как бы вы охарактеризовали итоги своей работы на посту министра за два года? И какие стратегические задачи ставите перед собой на следующие несколько лет?

– Итоги работы должны оценивать люди. А что касается наших внутренних итогов, то за это время дан старт многим важным для Дальнего Востока проектам. Например, ипотека под 2 %. Надо сказать, несмотря на пандемию, интерес к ней растет – 7 440 молодых семей уже оформили кредитные договоры, буквально на днях появился первый участник программы «Дальневосточный гектар», который взял ипотеку на строительство дома. За два года мы в разы – до 100 миллиардов рублей – увеличили финансирование строительства и ремонтов социальной инфраструктуры по программе «Единая субсидия». Действует с 1 января 2019 года целый пакет мер поддержки для семей с детьми. Серьезный прорыв в сфере субсидированных авиаперевозок – увеличено финансирование, программа стала круглогодичной. Наконец-то начала модернизироваться аэродромная сеть региона. Построен первый трансграничный автомобильный мост между Россией и КНР. Бурятия и Забайкалье стали частью Дальнего Востока, это значит, что жители этих регионов теперь могут пользоваться всеми дальневосточными преференциями. ТОРы и свободный порт Владивосток продолжили развиваться, инвесторы увидели, что действительно выгодно в них работать.

Все эти начинания необходимо продолжать. Ключевая задача поставлена президентом РФ – обеспечить опережающее развитие Дальнего Востока. Сейчас в регионе много строек, но есть проблемы в этой сфере – не хватает застройщиков, которые бы могли строить сразу много и комплексно, я сейчас имею в виду жилищное строительство. Вот здесь предстоит много работы. По выходу из эпидемиологической ситуации многое предстоит сделать для восстановления и развития туристического потока. И необходимо, чтобы это был не стихийный туризм, надо увеличивать количество и качество гостиничного фонда, сферы услуг, в целом качество отдыха. Большой пласт работы в сфере сельского хозяйства. Наш подвед, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, активно работает над составлением карты сельскохозяйственных земель региона. Свободные земли мы предлагаем инвесторам. Уверен, регион не только сможет себя прокормить, но и делать экспортные поставки продукции высокого качества в страны АТР.

Сегодня наступает, без преувеличения сказать, новая эпоха для добывающих и перерабатывающих производств. Запущены современные ГОКи в Магаданской и Еврейской автономной областях, ряд проектов в Якутии, строится крупнейший горно-металлургический комбинат на Удоканском месторождении меди в Забайкалье и другие дальневосточные проекты.

Важно, чтобы реализовался проект освоения Баимского месторождения. Это ключевой проект для Чукотки, который стимулирует развитие дорожной, энергетической инфраструктуры, модернизацию портов Певек и Провидения. К слову сказать, просто колоссальный объем работ предстоит в Арктике. Сейчас мы заканчиваем формирование, если так можно выразиться, первичного пакета нормативной базы – далее эти законы должны заработать на практике, на благо региона и людей, которые там живут. По мере их применения законы будут совершенствоваться, как это происходит на Дальнем Востоке.

Работы много и хватит на всех, и это очень интересная, а самое главное – нужная людям. Такая работа делает действительно счастливыми тех, кто вовлечен в процесс