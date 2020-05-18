Состав жюри литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева объявят 19 мая

О жюри и премии этого года расскажут советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, писатель и депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов, ректор Литературного института им. Горького и председатель жюри премии Алексей Варламов, музыкант Александр Ф. Скляр и куратор премии Вячеслав Коновалов. Пресс-конференцию проведет ТАСС, среди спикеров - советник президента РФ Владимир Толстой и заместитель полпреда в ДФО Григорий Куранов.

Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени Арсеньева была учреждена по инициативе по инициативе заместителя председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева в 2019 году.

Премия имени Арсеньева присуждается за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Место жительства авторов значения не имеет. Обязательное условие – произведения должны быть написаны на русском языке.

Основная задача премии не только наградить победителей и рассказать о современных авторах, но и привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку, как территории приоритетного развития XXI века.

В декабре 2019 года были подведены итоги первого сезона премии. Лауреатами в трех основных номинациях были объявлены Андрей Геласимов («Роза Ветров» – номинация «Длинная проза»), Анатолий Слепцов («Честные люди. Быков мыс» – номинация «Короткая проза»), Анастасия Строкина («Кит плывет на север» – номинация «Проза для детей»). Лауреатом в номинации «За вклад в развитие современной культуры Дальнего Востока» стал культовый приморский писатель, автор биографической книги «Фадеев» серии «Жизнь замечательных людей» Василий Авченко.

Второй сезон премии стартовал 1 февраля. Прием работ на соискание премии заканчивается 30 июня. 30 сентября будет объявлен длинный список, 30 ноября – список финалистов, так называемый шорт-лист. Объявление произведений-лауреатов, теперь уже по традиции, состоится в декабре в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

По словам куратора премии Вячеслава Коновалова, работа по приему текстов на соискание Всероссийской литературной премии имени Арсеньева идет полным ходом, несмотря на ситуацию с карантином, вызванным пандемией нового коронавируса. Ожидается, что в 2020 году соискателей на премию будет больше, чем в 2019-м, сообщает оргкомитет премии.